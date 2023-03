El nuevo trabajo que consiguió Fernanda Iglesias a una semana de llegar a España y alejarse de los medios

Fernanda será la encargada de prensa del Deportivo Argentino, un equipo de fútbol federado, que en septiembre debutará en el campeonato español.

Feliz por esta oportunidad, la periodista contó cuál será su rol en la institución desde las redes sociales: "Mi nuevo trabajo en Málaga! Voy ser la encargada de prensa del Deportivo Argentino, un equipo de fútbol federado, que en septiembre debutará en el campeonato español", precisó.

Y remarcó: "Gracias a Sebastián Ruiz y a Juan Gramajo por convocarme y a la gran @gabrielaisola85 por ser el alma de todo esto. Estén cerca o lejos, necesitamos el apoyo de todos! Vamos @deportivoargentinoclub!".

Hace exactamente una semana, Fernanda Iglesias se despedía de sus seres queridos en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y dejaba un mensaje a puro sentimiento con varias fotos de ese especial momento.

"No es un adiós, es un hasta luego! Nos vamos a vivir la aventura gracias ellos, los que nos bancaron incondicionalmente @nietojere__ @nietopablo los amamos tantoooooo, nos vemos pronto!!! Chau Argentina, a vos también te amamos, pero queremos explorar el mundo. Gracias", cerró emotiva.

La despedida de Fernanda Iglesias de LAM y el por qué se iba al exterior

"Es una experiencia que siempre quise hacer. Voy a probar", precisó la periodista Fernanda Iglesias en LAM, América Tv, a fines de diciembre de 2022, que eligió Málaga, España, como ciudad para radicarse.

"Tengo ganas de cambiar. Me voy a probar suerte a España. Todavía no sé de qué voy a trabajar", añadió Iglesias, que viajará con su hija más grande.

"Ya saqué el pasaje. Cumplí 50 años y dije: 'no tengo mucho tiempo más'. Tengo mi trabajo, me va bien, pero esto era algo que siempre quise hacer. Me voy con mi hija más grande y la idea es que después viaje el resto de la familia", cerró entusiasmada.