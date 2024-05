El original regalo con el que Guido Mazzoni sorprendió a Sol Pérez por los 6 meses de casados

“Recién me levanto... me vine a preparar para irme a trabajar y me encuentro con una bolsa que dice ‘felices 6 meses, te amo’”, relató Sol desde sus Instagram Stories a través de un video al que le sobreescribió "Felices seis meses de casados. Te amo mucho, mucho", arrobándolo a Guido.

Acto seguido, la flamante abogada mostró la bolsa con los regalitos que su marido le dejó para que encontrase al despertar. De uno en uno, Sol mostró la primera de las fotografías enmarcadas en las que se los ve besándose el día que pasaron por el Registro Civil.

"¡Qué rápido pasa el tiempo!", expresó emocionada al tiempo que luego desenvolvió otro retrato de ellos el día de la gran fiesta, así como otro en el que se la ve a ella con gorro de marinero.

“Tengo el mejor marido del mundo. Me lo dejó preparado para que cuando yo me venga a cambiar lo pueda ver”, reveló Sol Pérez más enamorada que nunca.

Sol Pérez anunció la noticia más deseada tras su casamiento

Tal como sucedió en el mes de marzo, a comienzos de abril Sol Pérez volvió a ausentarse misteriosamente del debate de Gran Hermano (Telefe), lo que generó una gran preocupación entre sus seguidores.

Pero lo cierto es que el importantísimo motivo que la llevó a pegar el faltazo a su trabajo televisivo tuvo que ver con la concreción de uno de sus mayores sueños: recibir tu título universitario.

Sabido es que Sol venía estudiando Derecho desde hace varios años, y que hace 15 días había rendido el último examen de la carrera, restándole solo la defensa de su tesis para oficialmente obtener el título de abogada.

Sol Pérez abogada .jpg

Y ese preciso momento llegó el viernes 5 de abril por la mañana, cuando Sol cumplió con la última instancia de evaluación en su carrera de grado.

Así, desde las afueras de la facultad, Pérez compartió un video en su cuenta de Instagram donde se la ve lanzando al cielo el tradicional birrete de egresada y sosteniendo el clásico marco artesanal con la inscripción "Soy abogada. Dra. Pérez", para anunciar que oficialmente se recibió de abogada. ¡Felicitaciones!