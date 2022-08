El papá de Camila Homs habló sobre la joven de 21 años que reclama su paternidad

"Desde hace 7 años que lo busco e intento contactarlo. Estoy buscando mi identidad", comentó la joven y la madre aseguró que Horacio siempre supo que ella estaba embarazado e incluso conoció a Camila tras su nacimiento pero nunca se hizo cargo.

Desde Socios del espectáculo, Adrián Pallares pudo hablar con Horacio. "Yo tuve otras relaciones y podría ser cierta su historia, pero nadie me dijo jamás de su existencia", dijo el empresario.

"Me dijo que luego de su divorcio, hizo una vida de hombre soltero y que podría ser cierto que haya nacido una hija pero me aclaró que él jamás lo supo. Que nunca se presentó nadie para decirle que tenía otra hija", contó el periodista.

Embed

Apareció una supuesta hermana de Camila Homs y estalló un escándalo

Este miércoles en A la tarde, el ciclo de Karina Mazzocco en América TV, contaron con la presencia de Chiara Camila Pereyra, una joven que asegura ser la hija no reconocida de Horacio Homs, el papá de Camila Homs, ex pareja de Rodrigo de Paul.

"Desde hace 7 años que lo busco e intento contactarlo. Estoy buscando mi identidad", comentó la joven, que dio detalles de la historia que la une al papá de la modelo.

Chiara Camila mencionó que decidió salir a hablar después de ver el escándalo entre Camila Homs y Rodrigo de Paul, y luego de ver que Horacio salió a defender a la ex del jugador. "El sentimiento que tiene hacia su hija. Por eso, hoy estoy acá", remarcó.

La joven rememoró la historia que le relató su madre. "Cuando yo tenía 11 años, mi mamá me contó que él era mi papá. Ella fue sincera y me dijo todo. Se conocieron hace 21 años. Salieron un par de veces, compartieron unas vacaciones y después no se vieron más", narró.

Chiara se mostró muy angustiada por la falta de respuesta de Horacio. "Todos estos años, yo sufrí un montón. Me dolió muchísimo su ausencia. Le mandamos mensajes, pero nos bloqueó", sentenció.