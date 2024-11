El papá de L-Gante se refirió a una escandalosa separación con Wanda Nara: "A él lo va a dejar..."

En diálogo con Desayuno Americano (América TV), Prosi fue directo. Sobre qué le parece la influencia de Nara en la vida de su hijo, aseguró que "Wanda tiene un par de hojas más que un libro, no una hoja más que un libro. Conoce de los medios más que Elián", mencionó como lo positivo.

En tanto que sobre la parte negativa, Prosi confió que "al estar tan expuesto se van a saber más los errores". Fue allí cuando el papá de L-Gante dio su opinión sobre el romance de su hijo con la mediática y qué repercusión habría si se separan.

"Les voy a decir algo particular: Ojalá que esta pareja dure no un día, dure años, porque que estos chicos son impredecibles. ¿Se imaginan una separación escandalosa o una finalización del noviazgo entre Elián y Wanda? Es para alquilar balcones, yo me subo arriba del obelisco", disparó picante en una suerte de predicción quizás sobre el posible final del romance del momento.

Wanda Nara hizo un anuncio que podría cambiarlo todo en medio de su romance con L-Gante

Claramente, la vida de Wanda Nara está revolucionada por completo después de confirmar su romance con L-Gante y su consiguiente separación definitiva de Mauro Icardi. Y tras la guerra legal que le declaró al papá de sus hijas, todo parece complicarse a medida que pasan las horas.

Lo cierto es que con la llegada del futbolista a la Argentina tras su lesión, Wanda contaba con que él se hiciese cargo de las nenas mientras ella viajaba a Tailandia por trabajo. Pero su decisión de regresar en breve a Turquía para definir la operación de su rodilla derecha, aseguran habría enfurecido aún más a Nara.

En tanto, en medio de todas estas idas y vueltas, lo cierto es que Wanda sumó muchísimos puntos como conductora tras su paso por Bake Off Famosos (Telefe) y tal parece que seguirá facturando a lo grande trabajando en la televisión, y no sólo de Argentina.

Así, en las últimas horas fue la propia Wanda Nara quien anunció que podría volver a irse del país por largo tiempo, lo que podría marcar un inevitable stop en su relación con el referente de la cumbia 420.

"Hoy recibí un llamado muy importante para conducir un Gran formato mundial en Italia. Me emocioné hasta las lágrimas, estoy muy sensible, lo sé", anunció entonces enigmática la mayor de las Nara desde sus historias virtuales.

Y aunque muchos ya aseguran que podría tratarse de Grande Fratello (Gran Hermano), la realidad es que habrá que esperar a que la propia Wanda lo anuncie con nombre y apellido, si es que decide aceptar la propuesta de irse a conducir a la televisión italiana, donde ya ha trabajado años atrás y sabe que firmaría un suculento contrato en euros.