Wanda Nara reveló el especial gesto que L-Gante tuvo con ella antes de ser su novio

Pero lo que sorprendió a sus seguidores fue el texto que acompañó la publicación de TikTok. “Un día me mandaron esta canción sin imaginar que la subiría un tiempo después con el que la mandó”, escribió Nara dando cuenta de lo seria que es la relación entre ellos y que evidentemente la atracción entre ellos se generó desde el primer momento que se conocieron.

Vale recordar que el sábado pasado, ella acompañó al músico a su presentación en la calle Corrientes y él, en un claro gesto romántico, no dudó en llevarla al escenario y besarla en medio del recital para dejar en claro ante todos que están juntos realmente y no hay nada de acción publicitaria como arriesgan algunas voces.

Se supo desde cuándo Wanda Nara y L-Gante están de novios

Luego de la intensa catarata de críticas que recibió tras blanquear su noviazgo con L-Gante, en medio de su escandalosa separación de Mauro Icardi, en las últimas horas Wanda Nara habló por primera vez sobre su vida privada.

Fue a través de una extensa charla con Yanina Latorre que la mayor de las Nara aclaró varios puntos sobre su relación con Elián Valenzuela, y la angelita detalló la conversación este miércoles en LAM (América TV). “A Wanda le molesta que la juzguen por salir con un chico de 24 años. Ella me dice, ‘yo ya sé que él es diferente a mí, que se expresa distinto, que tiene otra manera de vivir, pero yo me enamoré’”, confió de entrada Latorre.

Al tiempo que agregó: “Ella me dijo que es una relación seria, que ella le planteó y lo habló con él que necesita títulos, poner fechas y un vínculo. Ella es la novia de Elián, le guste a quien le guste. Tienen una fecha para festejar aniversario. Se pusieron de novios el día anterior de la fiesta de Bake Off, hace 11 días”.

“Me dijo que ese día se puso de novia, o sea, pudo haber pasado cosas antes. Se puso de novia el 1° de noviembre y que por eso fueron por primera vez juntos a esa fiesta de Bake Off, porque ella está separada hace meses”, señaló entonces Yanina sobre la fecha que Wanda y L-Gante definieron como inicio formal del noviazgo.

Así como también transmitió la explicación que Nara le dio sobre su comportamiento. “Me dice, ‘entiendo que es confuso porque en estos meses largos me costó mucho cortar el vínculo y todavía me está costando mucho’. También me dijo que le está costando mucho sostener esta separación por Mauro, porque parece que no lo entiende o no lo asume. No me habló mal de él, ni lo criticó, ni lo humilló en ningún momento”, reveló.

Y por último, la angelita concluyó señalando que Wanda “dice que también es confuso porque hace poco cuando vino Mauro acá, hace tres o cuatro semanas, ellos se mostraron juntos. Que ella se bloqueó con L-Gante de las redes, y el otro se calentó cuando Elián fue al programa de Susana Giménez, porque en ese momento volvió a intentarlo con Icardi y esa fue la última vez”.