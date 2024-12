El particular posteo de Roberto García Moritán luego de las disculpas de Mirtha Legrand

“Quiero comentarles algo. En el último programa tuve un entredicho yo, porque la otra persona no dijo nada desagradable, con Roberto García Moritán", precisó la conductora del Trece.

"Le quiero pedir disculpas, no estaba en mi ánimo discutir con él, pero no sé qué me pasó”, explicó muy reflexiva y reconociendo su equivocación.

Y reconoció sobre su accionar en pleno aire: “Me salió a relucir una cantidad de cosas que yo había leído que me habían molestado. Pero bueno, le pido disculpas".

Lo cierto es que tras escuchar las palabras conciliadoras de Mirtha Legrand, Roberto García Moritán reaccionó desde las redes sociales con un particular posteo.

Lejos de agrandar la polémica, el ex de Pampita subió una tierna imagen recostado y abrazado con su hija Ana, fruto de su amor con la modelo.

"Hasta mañana", expresó Moritán en la postal con su hija en plenas vacaciones en Punta del Este, dejando ya en el pasado por completo el entredicho al aire con Mirtha.

"No me gusta que nadie se sienta mal en mi programa. Yo soy picante para preguntar porque me gusta, no me gusta hacer un programa aburrido. Pero esta vez se me fue la mano con la picardía me parece”, continuó Mirtha Legrand.

“Así que le pido disculpas, mil perdones Roberto. Y bueno, cuando quieras, este programa está abierto para lo que quieras decir. Y al público también, mil perdones", reiteró su pedido de disculpas a Roberto García Moritán.

"Me han criticado mucho en algunos programas y bueno, seguramente me lo merecía”, concluyó sincera.