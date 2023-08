El pedido especial de Francesca que conmovió a Wanda Nara: "Tengo el sí fácil últimamente"

En un reciente posteo en su cuenta de Instagram, Wanda relató una situación que vivió con la mayor de sus hijas, Francesca Icardi. La niña se le acercó con un gatito y le preguntó si podían quedárselo.

image.png

La mediática se vio movilizada por el gesto de amor de la niña, que logró convencerla rápidamente. "Tengo el sí fácil últimamente", comento la figura de Telefe en una foto, donde se puede ver a la pequeña con la nueva mascota del hogar.

image.png

El conmovedor mensaje de Nora Colosimo a Wanda Nara, en medio de la preocupación por su salud

Anoche, Wanda Nara rompió el silencio luego de semanas de especulaciones en torno a su salud. La botinera decidió hablar con Rodolfo Barili y Cristina Pérez en Telefe Noticias.

“La verdad es que fue todo muy rápido para mí. Después de los Martin Fierro me hice un análisis que no salió como esperaba. Lo primero que me dijeron es que no me podía subir a un avión, y no sabía por cuánto tiempo”, comentó la mujer de Mauro Icardi.

Tras la nota de su hija en el noticiero de Telefe, Nora Colosimo le dedicó un profundo mensaje en su cuenta de Instagram, dejando en evidencia cómo transitan en la familia la situación que está pasando la botinera.

Nora citó una frase de la mediática en Telefe Noticias: "Siento que soy la más fuerte de la familia", y, por su parte, ella remató: "Es cierto Wan! Pero de ahora en adelante, todos nosotros con vos y para vos. Vamos Wanda!! Una más.... vos podes".