El picante comentario de Marixa Balli sobre su romance con Marcelo Tinelli: "¿Por qué clandestina?"

"Era mi oportunidad de preguntarle cosas y le hubiese hablado sobre nuestra temporada. ¿Por qué clandestina?", disparó Marixa. "Vos tenés que tener tu temporada, Marixa", opinó Ángel. Lo de la "temporada" surgió a raíz de un comentario que le hizo Fer Dente a Tinelli. El actor había dicho que Marcelo podía hacer muchas temporadas de un reality con todas las exs que había tenido.

"¿Marixa, cómo empezaría tu temporada con Marcelo? ¿En qué lugar?", le consultó Pepe Ochoa. "No podríamos mostrar el comienzo", dijo filosa.

Después, La Cachacha apuntó contra Milett. "Yo lo que siento es que marca mucho el territorio y Marcelo cambia. Cambió, se puso nervioso, se vio un Tinelli controlado. Dijo: 'yo aunque tenga frío, me siento y acá pongo orden, pongo límites'. Lo debe tener...", lanzó.

Milett Figueroa habló contundente tras la noticia de separación de Marcelo Tinelli

Hace varios días Milett Figueroa y Marcelo Tinelli se encuentran envueltos en rumores de separación en el marco del estreno de la serie docu-reality Los Tinelli que se estrena el 17 de enero en Prime Video.

En este contexto, en el ciclo Puro Show, El Trece, se analizó parte del trailer oficial donde se dan detalles de una de las familias más populares de la Argentina. "Milett queda realmente como la villana", observó Pampito sobre el material adelanto.

A lo que el cronista Alejandro Castelo comentó la comunicación que tuvo con la modelo peruana: "Conversé un poco con ella y les puedo decir qué me dijo de este trailer donde las hijas de Marcelo están tan picantes con Milett que no sabemos qué pasa ahí. Les puedo decir la frase que me tiró: 'no sabía que lo iban a editar así', eso es lo que me dijo".

En el piso, Pochi comentó: "Se sabía que las chicas (las hijas de Tinelli) no la querían a Milett no les agradaba mucho el vínculo que tenía con su papá".

Y en cuanto a los rumores de separación entre Marcelo y Milett, Fernanda Iglesias comentó: "Ellos siguen desmintiendo la separación, yo volví a hablar ayer con Milett".

Días antes al ser contactada por LAM ante los trascendidos de crisis de pareja, América TV, Milett Figueroa desmintió estar separada del conductor: "Con Marcelo seguimos juntos", aclaró la ex jurado del Cantando 2024.