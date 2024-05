El picante cruce de María Becerra con una usuaria que se burló de sus planes para festejar el 25 de mayo

Pero lo cierto es que en las últimas horas, la intérprete de Automático se convirtió en tendencia en la red social X -ex Twitter- tras compartir sus planes para este feriado del 25 de mayo, generando un inesperado cruce con una usuaria que se burló de ella.

TW crítica a María Becerra 25 de mayo.jpg

“Dicen que el 25 de mayo va a ser el día más frío del año y capaz que nieva... ¿Te imaginas? Te ponés a escuchar 'Cómo pude amarla' de Mario Luis con unos pastelitos y matecito calentito, en eso miras por la ventana y esta nevando… fua”, tuitteó Becerra.

Claro que en cuestión de minutos la publicación ya era tendencia y los comentarios fueron muchos. Pero hubo uno que molestó por demás a la cantante por el tono despectivo del comentario de una internauta que comentó sobre su publicación: “Estas cosas de María Becerra me dan un cringe, amiga siempre querés ser la más villera, la más humilde!!!!”.

Es así que la joven cantante no dudó en responderle picante a la usuaria que osó reírse de ella y sus planes. “Pero si es 25 de mayo y ese día una de las cosas que se comen son pastelitos con mates ridícula… día patrio ARGENTINO, pero si querés lo festejo tomándome un skinny caramel macchiato con cobertura de frutos rojos escuchando Celine Dion como para que no te moleste”, disparó letal generando el apoyo de toda la red con comentarios como "al ángulo", "humille reina humille" o "dome y no deje de domar", entre muchos otros.

TW cruce María Becerra a usuaria 25 de mayo.jpg

El aniquilador audio de María Becerra insultando a la China Suárez por J Rei

A fines de abril pasado, un supuesto audio de María Becerra se volvió viral en la red social X donde apunta con todo a la China Suárez tras los rumores que la vincularían a J Rei, pareja de la cantante.

Un usuario de X asegura que la China Suárez se metió con nada más ni nada menos que el prometido de la artista de Quilmes, algo que generó un gran revuelo en los fans.

En el audio que circuló hace unas horas se escucharía la voz de María Becerra a puro insulto. No obstante, muchos otros usuarios aseguran que se trata de un recorte de uno de los videos de la cantante en sus épocas de Youtuber.

maria becerra la china suarez.jpg

“¿Así que ahora cagarme con otra mina no es nada grave, no? Hijo de mil puta. ¡Tiene el descaro de decirme que no fue nada!”, exclamó muy enojada la joven cantante.

Y siguió en llamas: ”Arriesgaste una relación de años por algo que no era nada. Naaaa, no me jodas. Y vos también que actorazo, che. Al final resultaron ser amantes”.

Cabe recordar que la China Suarez estuvo en pareja con Rusherking tiempo después de que el cantante rompió su vínculo sentimental con María Becerra, lo que agrega otro condimento al escándalo que se instaló.