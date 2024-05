El picante mensaje a cámara de Bautista cansado de las peleas entre Furia y Mauro en Gran Hermano

Bautista Mascia cargando agua para el mate - captura GH 2023.jpg

En tanto agregó con gesto adusto: “No comentan el error de esto que están viendo acá afuera, porque eventualmente les va a traer problemas”.

Y no conforme con dejar claro cuán incómodo le resulta la situación, Bautista concluyó deslizando a viva voz: “¡En qué quilombo te metiste Mauro! ¿En dónde te metiste Mauro? Esto no termina más. No hay manera”.

La tremenda sanción que recibió Furia tras la violenta pelea que tuvo con Mauro en Gran Hermano

Luego de que Juliana 'Furia' Scaglione volviera a maltratar e insultar a su ¿pareja? Mauro Dalessio, el domingo pasado Gran Hermano habló con la tatuada y le comunicó una tremenda sanción que durará, si es que ella continúa, hasta el final del reality.

Ni bien comenzó la gala de eliminación, el conductor Santiago del Moro adelantó que Furia recibiría una sanción. Inmediatamente el 'Big' llamó a todos los participantes para que se reunieran en el living de la casa más famosa del país.

“Yo no voy a involucrarme en sus conflictos, salvo que intente resolverlos cruzando ciertos límites. Saben que cuentan con absoluta libertad para decir y hacer lo que deseen. En mi casa no hay censura de ningún tipo. Lo que sucedió hoy con relación al conflicto de Juliana y Mauro, significa para mí una gravísima falta”, comenzó diciendo el ojo que todo lo ve.

Acto seguido, le anunció a la rapada: "Juliana, vas a estar siempre nominada desde este momento hasta el final de tu estadía en la casa. Nunca vas a ser poder ser salvada por el líder, aunque sí voy a permitir que jueges en las pruebas de liderazgo. Si las ganás, podés subir y bajar compañeros, pero nunca salir de placa".