Gritos e insultos en Gran Hermano: El video de la violenta pelea entre Furia y Mauro

Luego de las barbaridades que dijo Furia, Mauro hizo un descargo en el comedor y expresó: "Esto para que vean que la única que se peleó con todos acá adentro es ella, por algo es. Falta el respeto, lo único que quiere es la plata, no tiene seguridad de sí misma y por eso grita, falta el respeto... Si ustedes bancan eso, bárbaro".

Y agregó: "Si me quieren sacar, sáquenme, yo prefiero llevarme bien con todos y no cag... a puteadas a alguien solo por ganar plata. Me quedo super tranquilo".

"¿Es la dueña de Gran Hermano? No entiendo. No puedo creer cómo actúa. Lo ven gracioso, ese el punto", se preguntó otro de los nominados, Darío Martínez Corti.

Gran Hermano: Furia se burló del momento más duro de la vida de Nicolás y lanzó una frase cruel

En los últimos días, Furia es blanco de críticas por algunas de sus declaraciones en la casa de Gran Hermano. Esta semana fue cuestionada por decir que Mauro D'Alessio es gay y no quiere asumir su sexualidad.

En las últimas horas, Juliana Scaglione fue letal con Nicolás Grosman. En una charla con Emma Vich en el cuarto, la jugadora destrozó al integrante de Los Bros. "No es buena gente. Todos dicen 'es el más bueno'. Bueno las pelotas, vos no sos el bueno", lanzó.

No conforme con eso, la entrenadora de crossfit se burló del momento de mayor dolor en la vida de su compañero de convivencia, la muerte de su abuelo. "Se pone a llorar porque perdió a su nono. Flaco, no sabés lo que es perder a tu vieja. A menos que su abuelo haya sido su propia madre que en esos casos pasa", sostuvo.

"Sentí que actuaba cuando lo decía. Empecé a reírme. Empecé a decir 'ah, mirá... tenés sentimientos'", sentenció la estratega sobre Nicolás. Las declaraciones de Furia recibieron un repudio generalizado en las redes.