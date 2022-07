El poema de Luis Novaresio a un año del casamiento con Braulio Bauab: "El amor es..."

"El amor, creo, no es el descanso. Porque en él, siempre, creo, está la tensión de los deseos. Y el deseo, es la falta, y siempre diverso y aún cuando se cree desconocido, mutante. Sin embargo, en esa tensión hay, otra vez, la decisión de compartirla, considerar la del otro, sin nunca dejar de ser quienes somos deseando", siguió profundo.

Y remarcó: "El amor es, creo, con un par. El que vale, al reconocer en el otro como un par. Un colega existencial en el que se descansa la angustia de esa misma existencia, aunque sea por un rato".

Embed

"El amor es muy cristalino, creo, en momentos inesperados. Me despierto en medio de la noche con el mismo temor que tenía cuando niño. El miedo a no volver a dormir más. Y ese miedo lo transito hoy, con amor, aferrándome la mano de quien duerme a mi lado anunciándome que aunque no vuelva a dormir más, ese amor estará allí, a mi lado", expresó Luis Novaresio.

Y apuntó: "El amor es la palabra dicha, creo, con tanta fuerza como el silencio pronunciado. Hay más dicho en esos silencios de miradas que en palabras arrojadas hacia el otro. Aunque amo ese amor dicho, eso también es cierto".

En otro párrafo, afirmó: "El amor es burlarse, creo, de esa institución que pretende enjaularlo rescatando ese espacio encerrado por la comodidad de los tiempos, con fiesta y celebración, para expandirlo hacia un infinito y que solo uno y su par deciden".

"El amor, estoy seguro, sos vos. A un año porque valen el deseo de cientos de miles, hoy y sólo hoy, pero en el inasible futuro también como hoy. Y eso no lo creo. Lo sé", cerró muy enamorado.

luis novaresio.jpg

Luis Novaresio reveló cómo fue la primera vez que estuvo con un hombre

Luis Novaresio se animó a contar cómo fue la primera vez que estuvo con un hombre. El periodista reveló la anécdota en PH, Podemos Hablar. Allí dijo que el encuentro fue apenas llegó a Buenos Aires desde su Rosario natal hace 40 años.

"Santa Fe y Rodríguez… Juro que no lo sabía", dijo Novaresio. Andy Kusnetzoff le preguntó: "¿Qué no sabías?". Entonces, el periodista respondió: "Que era un lugar de levante", respondió Novaresio. "Pero el inconsciente sabe lo que hace".

"Él vivía arriba de la galería Bond Street y me cambió la vida. Y fue mi primera relación que tuve con un varón", contó.

"¿Tenías dudas?", consultó el conductor de PH. "Coqueteaba con la idea. Esta cosa de entablar algo más que una cosa física, de no te conozco y quien sos... Vive en París y se llama Eduardo. Es el de Sartre", respondió Luis.

"Entre -dirigía Amnistía- y tenía una sábana colgada en el departamento que decía: `Yo obedeceré hasta la muerte pero a mí`. Me dice, "¿leíste a Sartre?". Nunca en mi vida lo había leído. Y después me preguntó: `¿Te gustó más La Naúsea o Las Moscas?`”, relató Novaresio sobre la primera charla con ese hombre.