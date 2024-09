El Polaco compartió un adelanto de su nueva canción y sorprendió con un fuerte mensaje religioso

A través de su cuenta de Instagram, el artista subió un video donde se lo ve a él en la cocina de su casa, con guitarra en mano, y leyendo la letra del tema en su teléfono. "Llegar arriba, alcanzar que te mire la gente, provocar el aplauso de todos, ser primero en las filas tal vez. Cambiar al mundo quizás con un nuevo mensaje que trastorne los corazones, ser el centro de toda atención", comenzó entonando El Polaco.

"Tener todo en la vida es parte del plan, ser amado y querido, respetado en verdad, todo es bueno en justa manera y razón”, siguió cantando el músico.

Y continuó: “Miremos atrás, donde todo empezó, lo que éramos antes, lo que somos hoy, ¿por qué insistir en quitarle la gloria al Señor? ¿De qué te vale alcanzar lo que quieras, que te aplauda la gente si detrás del telón, sigue sentado el dador de la vida, esperando que un día le prestes atención?”.

“Lo que tenemos, lo tenemos por gracia, por su misericordia y su inmenso amor, y en el momento de abrirse la cortina, si alguno te admira, que vea la imagen de Dios”, finalizó.

Sus seguidores no tardaron en reaccionar y algunos comentaron: “Muy bien Polaco me sorprendiste”; “Qué hermoso, pero qué hermoso tema Polaco, espero que salga pronto”; “La paz que me transmite no te puedo explicar”.

Qué dijeron Barby Silenzi y El Polaco sobre su relación tras el escándalo y los rumores de ruptura

Hace unos días, Barby Silenzi dejó entrever que las cosas con El Polaco no estaban nada bien. Con un mensaje contundente en sus redes, la bailarina acusó al artista de no hacerse cargo de la hija que tienen en común, Abril.

“El padre de mi hija la iba a llevar a ver a ver a PANAM pero se ve que mucho no le importa compartir algo con ella en sus vacaciones de invierno”, exclamó, indignada.

Y remarcó: "No importa por suerte Abril me tiene a mí ya que el padre se cree adolescente y prefiere boludear antes que estar con su familia”.

Pese a esos mensajes, ahora parece que todo quedó en el pasado y el amor vuelve a reinar entre los dos. En las últimas horas, El Polaco y Barby compartieron fotos de una escapada romántica durante el fin de semana.

El músico y su pareja celebraron 5 años de relación. "Felices 5 años Mi Amor Por muchos muchos más ”, escribieron en una publicación que hicieron en conjunto.