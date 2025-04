El polémico comentario de Santiago del Moro en Gran Hermano que revolucionó las redes

"¿Sabés cuándo arrancó todo eso? Esta es la tercera temporada de la vuelta de Gran Hermano. La primera edición tuvo un ganador nato de principio a fin que fue Marcos (Ginocchio). Desde que puso un pie en esa casa, ganó", respondió Del Moro.

"En la segunda temporada la gente se equivoca porque fue totalmente distinta. Obviamente que el ganador fue Bautista (Mascia), pero la protagonista fue Furia. El resto es historia", explicó.

"¿A qué voy con esto? Que quieren hacer creer que Bautista y Marcos son lo mismo y no son lo mismo. Son dos jugadores completamente distintos y ganaron en circunstancias completamente distintas. Por eso, yo no sé qué puede pasar en esta temporada. Es muy pronto", completó.

Las declaraciones del conductor de Gran Hermano 2024 provocaron mucho ruido en X.

"Es un irrespetuoso. Se la pasa repitiendo eso", "Pobre Bauti, después quiere que vaya a la tribuna", "Furia es conocida por violenta, discriminadora y misógina. Del Moro la defiende para que no hable porque se le pudre con su esposa", "A mí Bauti no me gustaba, pero cómo va a decir eso siendo el conductor? Este tipo está derrapando fuerte. El conductor menos profesional de Gran Hermano", "Hablando de soberbia. ¿Cómo que la gente se equivoca? La gente eligió el mejor juego", "Ojalá Bautista lo ubique al gil de Del Moro", "Estás subestimando al público que te da de comer, Del Moro. Fijate lo que decís", "Qué pelotudo es Del Moro. Da asco. ¿Hasta cuándo le va a chupar el ort... a Furia?", fueron algunos de los comentarios que se replicaron.

A quién fulminó Tato Algorta tras convertirse en el nuevo líder de la semana en Gran Hermano 2024

En Gran Hermano 2024(Telefe), Tato Algorta se convirtió este lunes en líder de la semana por tercera vez y tuvo que fulminar a un jugador.

Al participante que decidió subir a placa fue a Ulises Apóstolo, uno de los jugadores con el que más cruces tuvo. "Me estoy imaginando una placa en la cabeza y creo esta persona que voy a nombrar no va a ser nominada por la casa, suposición mía, cien por ciento", comenzó diciendo el uruguayo.

"Así que, en esta placa que me estoy imaginando, quiero que esté esa persona. Y no quiero fulminar a alguien que creo que después la casa va a nominar. Prefiero que suba ahora Ulises", agregó.

Ahí, el conductor Santiago del Moro le preguntó al cordobés si se lo esperaba. "Y... algo parecido a eso, ¿no?", le respondió Apóstolo. Y lanzó picante en referencia a los castings que habían visto previamente: "Estamos viendo a Santiago acá al frente, que no es el del casting. Todos estamos sorprendidos por el nivel de soberbia que manejó. Y estamos quién es el que miente, si el que está en la casa o el del video. Lo descubriremos esta semana".