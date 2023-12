El polémico consejo que le dio Charlotte Caniggia a Melody Luz para ser su reemplazo en el Bailando 2023

“A mi me recibieron súper bien, esperaba que me voten todos pero la verdad que zafé y ayer vine súper relajada. Hoy estoy un poco nerviosa pero es más por pensar en la previa o en el baile. Se que la onda no es conmigo, es algo de ella”, admitió en referencia a su primera sentencia todos contra todos.

Sin embargo, reveló que antes de irse de viaje Charlotte le dejó un particular consejo para el manejo en el certamen. “Ella me aconsejó, me dijo 'vos bardea a todo el mundo'. Le dije 'no Char, yo no puedo. Yo no soy como vos y tu hermano que son inimputables'. Me voy a amoldar a lo que me pregunte Marcelo”, confesó.

Charlotte Caniggia decidió tomarse una vacaciones del Bailando 2023 (América TV) y se fue a México con su novio Roberto Storino Landi para disfrutar de las paradisíacas playas.

Antes de irse al Caribe, Charlotte había revelado que su cuñada Melody Luz la reemplazará en el ciclo conducido por Marcelo Tinelli.

Ahora, de vacaciones, la influencer compartió desde sus redes sociales postales del lugar donde está hospedado con su pareja. Además, les mostró a sus seguidores el tierno regalo que le hizo a su sobrina Venezia.

“Este pijama para baby Venezia. Muero de amor”, escribió sobre la foto que compartió en sus historias de Instagram. El pijama de invierno para la hija de Alex Caniggia y Melody tiene un estampado navideño y un detalle que sorprendió a varios: un tutú con brillitos.