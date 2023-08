El polémico like de Romina Uhrig contra Marcos Ginocchio que le valió fuertes críticas

Lo cierto es que el fin de semana Romina y Julieta estuvieron juntas en un boliche de Puerto Madero y, como ya es habitual, compartieron algunas postales de la noche de chicas. El punto es que un usuario de la red social de la X capturó una de esas fotos de ellas dos y la posteó junto al mensaje: "Que soporten las virgas. Ah y Marcos es gay".

polémico like de Romina Uhrig.jpeg

Y si bien el comentario hubiera pasado inadvertido, ya que los ex GH siempre supieron a lo que se exponían al ingresar al reality -tanto en los halagos como en las críticas-, lo que asombró y mucho fue el like que Romina Uhrig le dio a ese posteo valiéndole una cataratas de comentarios que se le volvieron en su contra.

"Las cosas que deben decir de él cuando no está", "Romina siempre insinuó sobre la sexualidad de Marcos. Por lo visto, afuera también lo hace pero al parecer a él no le molesta", "Y después se hace la alida, es una homofóbica y transfóbica", "Pobrecita, tantas cirugias le atrofiaron las neuronas", fueron sólo algunos de los muchos comentarios que generó Romina con su like.

romina-uhrig-y-marcos-ginocchio.jpg

Romina Uhrig se quebró tras anunciar que se separó de Walter Festa

A mediados de julio Romina Uhrig se quebró en el piso de Intrusos (América TV) al hablar de su relación con Walter Festa. La ex Gran Hermano 2022 confirmó que se separó del ex intendente de Moreno.

“¿Estás separada? Tus fans dicen que hace mucho no subís fotos con Walter”, le preguntó Pampito y la invitada no esquivó el tema. "Sí, me separé”, reconoció y recordó las idas y vueltas que tuvieron con su pareja.

Walter Festa y Romina Uhrig1 .jpg

"Cuando entré en la casa, nos separamos porque no veíamos muy bien", rememoró la ex diputada en el ciclo de Flor de la V. Romina Uhrig mencionó que, cuando salió del reality, decidió volver a apostar a la relación: "Alfa me dijo: 'te va a esperar afuera'. Y sí, me estaba esperando".

Muy movilizada por la situación, la ex GH indicó que, esta vez, fue ella quien tomó la determinación de distanciarse. "Esta vez fue decisión que tomé yo. No nos podemos poner de acuerdo en un montón de cosas", remarcó.

Al finalizar, Romina Uhrig resacó los buenos momentos que compartieron juntos. "Estuve 8 años con Walter, vivimos cosas hermosas, pero ya está", concluyó.