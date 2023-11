El polémico motivo por el cual Nicole Neumann no pudo invitar a su mejor amigo a su boda: "Lo llamó llorando..."

Pero esa no fue la única ausencia en el casamiento de Nicole. Según contaron en Mañanísima, el mejor amigo de la modelo tampoco estuvo presente. ¿El motivo? Manu no quería verlo en su boda.

"Se llama Mariano. Es amigo de Nicole desde hace 25 años. Sucede que Mariano le presentó muchas parejas a Nicole. Manu sabía esto y le dijo a Nicole: 'No puede venir a la boda'", contó Majo Martino en el programa de Carmen Barbieri.

Si bien finalmente aceptó la condición que le impuso su pareja, Nicole quedó muy afectada. "Ella lo llamó llorando a Mariano y le dijo que Manu es muy celoso. El entorno de ella dice que es muy manipulador", concluyó.

Los fuertes motivos detrás de la ausencia de Indiana Cubero en el casamiento de su mamá, Nicole Neumann

A dos años de haber iniciado su relación con el piloto de TC Manu Urcera, este miércoles, Nicole Neumann viajó a Neuquén para pasar por el registro civil y firmar la libreta de casamiento.

Según confirmó Pía Shaw en A la Barbarossa, la hija mayor de la modelo, Indiana Cubero, decidió no participar de ese momento. "Por un tema de faltas en el colegio, Indiana no viajó", precisó.

De todos modos, la periodista indicó que la joven sí va a estar en la ceremonia en Buenos Aires. "Indiana va a estar en el casamiento en Buenos Aires, en la fiesta que hacen acá", agregó.

Pía precisó que el tema de los estudios de Indiana y la cantidad de faltas no es la única razón por la cual decidió no ir. "No se siente cómoda con algunas situaciones", acotó.

Finalmente, la panelista explicó que las Allegra y Sienna sí estarán en la boda. "Sus dos hermanas viajaron en avión privado ayer. Ellas sí estarán acompañando a su mamá”, cerró.