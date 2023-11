La sorpresiva publicación de Fabián Cubero para su hija Indiana tras la boda de Nicole Neumann

Aunque el exfutbolista y su pareja Mica Viciconte trataron de no hacer comentarios durante estos días, Cubero compartió hace unas horas una inesperada historia de Instagram para Indiana.

"Yo viendo cómo mi hija adolescente ordena la habitación sin haberle dicho nada", decía el divertido video que subió el papá de Indiana. A fines del año pasado, la mayor de las Cubero se distanció de su mamá y decidió irse a vivir con el exfutbolista, Viciconte y su hermano más chico Luca.

fabian cubero ig historia.jpg

Tras conocerse cuánto gana Fabián Cubero, Nicole Neumann se cansó y expuso todas sus deudas

Sin dudas este miércoles fue un antes y un después en la vida de Nicole Neumann, quien se casó con el corredor de autos, Manuel Urcera. Sin embargo, no todo es color de rosa, y actualmente la modelo se encuentra transitando una feroz batalla legal contra su ex marido, Fabián Cubero.

Sucede que ambos protagonizan interminables idas y vueltas, ya que Nicole tiene reclamos económicos, y el ex futbolista comenzó exigir otra parte desde que Indiana se fue a vivir con él.

A raíz de esto, la panelista de Intrusos (América) Karina Iavícoli, se comunicó nada más y nada menos que con Nicole. “Él sigue adeudando, tiene dos juicios con tres años de deuda de cuota alimentaria, de colegio, cumpleaños, Día del maestro, comuniones, nunca más pagó", contó la modelo y agregó que ambos tienen un departamento en común pero que Cubero es quien recibe el alquiler.

Por su parte el abogado de Fabián habló en Poco Correctos (El Trece) y remarcó: "No entiendo por qué se lo tiende a estigmatizar como deudor alimentario cuando la acusación no está fundada. Tiene un recibo de sueldo que no es más que 1 millón y algo de pesos. Y que de gastos de colegio tiene alrededor de 600 mil”.

“Si ganás alrededor de 1.1 millones y aportás 800 mil en educación y salud no entiendo la acusación de deudor alimentario”, cerró.