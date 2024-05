El polémico video de Alessandra Rampolla que generó un intenso debate por su figura: "Dejen vivir..."

Alessandra Rampolla 1.jpg

“Me preocupa su extrema delgadez”, “Una que se está cag… de hambre”, “Estás llegando al límite y dañando tu cuerpo” o "Por demás de flaca está ahora. Ningún extremo es bueno ni saludable", fueron algunos de los comentarios que pudieron leerse por parte de algunas internautas.

Pero claro que Rampolla cuenta con un enorme fandom en toda América Latina, que inmediatamente salió a respaldarla y reprobar las críticas. “Repetir. No debo meterme con el cuerpo de los demás” o “¡Estás hermosa y los comentarios totalmente de más!, “Estás sana, eso es lo único importante”.

Al tiempo que otra fiel seguidora de la sexóloga fue más que clara al expresar al pie del posteo y del acalorado debate virtual: "A las personas no hay cómo complacerlas. Cuando estaba en sobrepeso: rebaja. Ahora está delgada: muy flaca, me preocupa su extrema delgadez. Dejen vivir a las personas, la única que tiene que sentirse bien como está es ella, y la veo feliz!", sentenció.

Laurita Fernández reveló el "tamaño" del juguete sexual que le dio Rampolla: "¡Me hizo feliz!"

Allá por 2021, Alessandra Rampolla abandonó antes de los previsto El club de las divorciadas, el programa que Laurita Fernández supo conducir en la pantalla de El Trece, en medio de rumores de enojo entre ambas por una pelea suscitada en una de las grabaciones.

Lo cierto es que Laurita Fernández y Alessandra Rampolla habían quedado envueltas en un mega escándalo en el arranque del ciclo. El problema venía desde antes de la salida al aire del ciclo, que llevaba una semanas de grabado, y todos señalaban el ego de la sexóloga boricua. Rampolla se enojó mucho con la conductora porque le dio mal un pie e hizo frenar la grabación, tras este episodio hubo una reunión entre las mujeres y parece que se dijeron de todo y hasta hubo consecuencias.

Tras la salida, Intrusos pudo entrevistar a la conductora del Club de las divorciadas y ésta hizo una inesperada revelación.

Alessandra Rampolla

“Sabíamos que se dice eso y nos reíamos un montón. Si les digo que nos llevamos bien, no me van a creer. Pero nos llevamos excelente, la pasé bomba, no hubo ningún encontronazo. Además, no puedo llevarme mal con una persona que me hizo el regalo más lindo de mi vida”, dijo como para desviar la atención del tema.

Y luego agregó pícara: “Es alguien a quien voy a querer toda la vida. Muy crack. Es una mujer que sabe qué regalar. Es un regalo que me hace muy feliz”. Claramente Fernández se refería a un juguete sexual, por lo que el movilero le preguntó: “¿De qué tamaño?” y ella respondió entre risas: “Del tamaño perfecto”.

Y para despejar las dudas agregó más datos: “De verdad, teníamos buena relación y muy lindas charlas en el camarín. Sabíamos que ella se iba en julio. ¿Cómo competimos con un cachet australiano? No se puede. Se iba a ir antes, y lo estiró un poco, pero no podía quedarse más”.