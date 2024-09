El polémico video de Denisse González descontrolada en un boliche: la reacción de Bautista Mascia

En un momento, la ex GH le empezó a bailar de manera muy sexy y provocativa a su pareja que, al ver que los estaban filmando, la agarró del brazo y la frenó para evitar una escena bochornosa.

El video de Denisse moviéndose con un estilo muy hot no tardó en hacerse viral en las rede sociales y generar todo tipo de reacciones.

“El estado en el que estaba Denisse es triste. No estaba en su sano juicio y las nenas que la miraban no entendían nada”, “Se olvidó de que no estaba en la casa”, “Estaba re tomada”, “Bauti se fue de la vergüenza” y “Estaba re en pedo”, fueron algunos de los comentarios de desató la grabación.

Denisse González reveló cuánto cobró por protagonizar el videoclip de Bautista Mascia

Hace unos días, Bautista Mascia estuvo en el living de A la Barbarossa junto a su pareja, Denisse González. El uruguayo conversó con Georgina Barbarossa sobre su vida luego del haberse consagrado como ganador de Gran Hermano 2023.

El joven habló también del videoclip de su último tema "Muero por decírtelo", donde se luce como figura invitada su novia y ex compañera del reality de Telefe.

El periodista Lío Pecoraro sorprendió al invitado con una curiosidad: "Yo quiero saber cuánto costó la modelo para el video". "Cero", lanzó Denu, con la sinceridad que la caracteriza.

Aunque no hubo dinero de por medio, la rubia contó -en tono de humor- que Bauti la invitó a conocer su país. "Me llevó a conocer Punta del Este!", acotó. "Fue canje por un viaje", bromeó el ex GH.

Finalmente, el uruguayo confesó que se lo pidió "de onda" porque no contaba con mucho presupuesto. "Era la historia de una pareja... lo tenía que hacer con Denu. Le pedí el favor y ella accedió", cerró.