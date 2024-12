El preocupante contratiempo que tuvo Jimena Barón en la búsqueda de su segundo embarazo

“El 7 de agosto Matías me dijo de tener un pone pero jamás pensó que el mismo 8 iría a la ginecóloga a que me saque el DIU”, comenzó contando la cantante.

Fue ahí, en su visita al médico, donde Jimena comenzó con ciertas complicaciones. “La ginecóloga me dice: No te asustes, pero no lo encuentro, vamos a tener que programar para quirófano", relató.

"Yo me incorporé como el exorcista y le dije: 'Luciana tené fe y encontralo'.Literal, cinco segundos después me dice ‘¡acá está!’ y le dije ‘tirá sacalo'. Ahí respiré hondo y tiró”, cerró ya que afortunadamente el procedimiento salió bien sin necesidad de intervención quirúrgica.

Jimena Barón DIU

Jimena Barón reveló los primeros antojos de su embarazo y qué piensa hacer con la placenta

Este domingo, Jimena Barón irrumpió en las redes con la más linda de las noticias que una mujer enamorada puede anunciar: que está esperando su segundo hijo junto a su actual pareja, Matías Palleiro.

Y tras haber esperado las 12 semanas habituales por una cuestión de prudencia, la mamá de Morrison Osvaldo gritó a los cuatro vientos que está prevista la llegada de su bebé para el 24 de junio de 2025.

Y entre las tantas cosas que ya contó a través de sus Instagram Stories, Jimena confesó que con Palleiro ya tienen los posibles nombres, aunque que no piensan adelantarlos. "Definidos para ambos sexos. Más eso no se lo diremos ni a la familia hasta que nazca", aseguró.

Jimena Barón stories embarazo.jpeg

En tanto, sobre sus primeros antojos, la intérprete de La Araña admitió: "Todo lo que sea harinas refinadas, carne procesadas y Nesquick (igual me conocen y sigo comiendo saludable de base, frutas, verduras, frutos secos)". Y compartió la imagen de un choripán que le preparó su suegro.

Asimismo, ante la pregunta de una usuaria sobre si piensa comerse la placenta una vez que nazca el bebé o hacer algún ritual, Jimena Barón se despachó con una desopilante anécdota sobre, precisamente, qué le pasó con la de Momo.

"Lo hice con Momo y al final me olvidé que la dejé en el freezer y nos mudamos. No sé si la descongelaron e hicieron un guiso, si la saltearon con cebolla de verdeo o si la tiraron", concluyó con su característica humor.