El preocupante dato que destapó Roberto Castillo en el conflicto con su ex y madre de sus hijas

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A partir de esa situación, según contó, ambos habrían firmado un acuerdo privado para evitar nuevas filtraciones: "Lo firmé después del primer video que ella sacó a la luz. Yo pedí ahí un acuerdo de paz por el que tuve que pagar una suma de dinero. Invito a que llamen a su abogada a ver si la obligué a firmar".

En su descargo, Castillo también reveló un episodio que hasta ahora no había trascendido públicamente: "Yo denuncié a una pareja de Daniela porque mi hija me contó una situación muy lamentable. El juez ayer lo procesó por extorsión y pusieron una prohibición de acercamiento a mis hijas".

Este punto, según él, sería clave para entender el trasfondo del conflicto actual. "Al día siguiente de esa denuncia que yo hice, ella hizo otra para decir que en 2022 yo tenía armas de fuego y que supuestamente me presenté con una persona para amenazarla. El juez no le hizo lugar, ni siquiera me llamó a indagatoria", agregó.

Por último, el abogado cerró con un tono contundente: "Siento mucha vergüenza por las cosas que ella me dijo. Exponer todo esto es algo que yo no elijo, de hecho, le pedí a Cinthia que se llamara a silencio durante mucho tiempo porque mis hijas estaban en el medio".

Roberto Castillo, Daniela Vera Fontana, Cinthia Fernández - captura La mañana con Moria

Cuál había sido el descargo de Roberto Castillo tras la filtración de los violentos videos con su ex, Daniela Vera Fontana

A mediados de abril del año pasado, Roberto Castillo rompió el silencio en su paso por Viviana en Vivo, el fallido programa que condujo Viviana Canosa en las tardes de El Trece durante algunos meses de 2025, y se refirió sin filtros al escándalo que por entonces lo tuvo en el centro de la escena. En aquel momento, el abogado decidió hablar públicamente sobre el video que se había viralizado y en el que se lo veía protagonizando un episodio de extrema tensión junto a Daniela Fontana Vera, madre de sus dos hijas más chicas.

Al aire, el letrado no esquivó el tema y reconoció el impacto que le generó la difusión de esas imágenes. “Circuló un video mío que lamento profundamente, que me avergoncé en ese momento, porque no duró los minutos del video, sino que duró un viaje largo donde paramos tres veces porque hasta me hizo pelear con otro conductor porque me movía el volante”, expresó al iniciar su descargo.

Luego, se explayó sobre el contexto en el que se produjo ese episodio y cómo se desencadenó la situación. “Ese video surge donde yo estoy yendo a una fiesta, ya me había ido discutiendo porque presumía una infidelidad, y cuando llegó, por unos chistes internos de la familia, consideré que me habían sido infiel. Me quise ir solo, ella quiso venir conmigo y fue un viaje traumático”, recordó.

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En ese marco, Castillo fue más allá y apuntó directamente contra su expareja, describiendo lo que, según su versión, ocurría en ese momento. “Daniela es una persona enferma de celos. Acá lo complejo es entender un cerebro, porque me yo me arrepiento del hombre que ven en el video ese, pero yo estaba con 28 años en un estado donde le reclamaba una infidelidad, ella me movió el volante, yo me peleo con un conductor de otro vehículo, y ahí ella lo que hacía era grabarme. Después me pide disculpas, yo le pido perdón y me dice que lo borró. Pero la infidelidad quedó al margen porque me hizo pasar vergüenza”, sostuvo.

Además, el abogado sumó otro dato que, según indicó, agravó aún más la situación familiar. “Le mandó el video a mi mamá, a mi hermana y ellas me increpan. Lo que no está grabado es la parte donde ella me mueve el volante, me insulta, y la que sale en televisión no es ella. A mí me da muchísima pena tener que decir esto”, reveló.

Por último, en el mismo ciclo televisivo, Roberto Castillo también mostró chats y audios que intercambió con Daniela Fontana Vera, donde, de acuerdo a su testimonio, quedaban en evidencia actitudes conflictivas y discusiones en las que incluso se abordaban temas delicados de la pareja delante de sus hijas pequeñas.