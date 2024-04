El preocupante gesto de Furia antes de salir de la casa de Gran Hermano para hacerse estudios médicos

Furia .jpg

Allí, Furia se tomó la frente pensativa mientras bebía agua, al tiempo que se hizo la señal de la cruz tres veces en el entrecejo, en señal de pedido de protección divina.

Al ser la jugadora más polémica de la actual edición de Big Brother Argentina y con el mayor fandom desde el otro lado de la pantalla, no pasaron más de un par de minutos para que los internautas expresasen su angustia y preocupación por su jugadora favorita. Ahora sólo resta esperar a que se haga los nuevos chequeos y sobre todo, sus resultados, que seguramente serán comunicados en el programa.

Gran Hermano: la amorosa reacción de Mauro con Furia, en medio de la preocupación por su salud

Este martes por la mañana, Juliana Furia Scaglione recibió la amorosa contención de su chico, Mauro Dalessio, tras encontrarse con la noticia menos esperada en la casa de Gran Hermano (Telefe). Los estudios clínicos que le habían realizado no salieron bien, motivo por el que deberá salir del reality, en principio por unas horas.

“Salieron mal los estudios”, confió preocupada la entrenadora a sus compañeros en la cocina y frente al impacto de Virginia queriendo saber qué pasó, Furia se limitó a decir: “Me van a llevar. Como estoy desayunando y me estoy enojando conmigo misma, solo cuento hasta acá”.

Así, inmediatamente Juliana se fue sola al jardín. Pero, casi de manera automática, Mauro la siguió, se sentó junto a ella, la abrigó con una manta, la abrazó y la contuvo con las más amorosas palabras, portándose como una verdadero novio.

"Voy a salir afuera, amigo" deslizó ella visiblemente angustiada, a lo que Dalessio la tranquilizó diciéndole que "es una excursión, no más. Tranca". Y mientras Juliana intentó descomprimir agregando "Al final se logró lo que vos querías, boludo... Me voy a terminar yendo", él volvió a llevarle tranquilidad, demostrándole cuánto la quiere realmente.

"No, no. Nada que ver. Por favor, no. No pienses en nada, no cuentes nada. No pienses. Como vos me decís a mí, no pienses. Todo va a estar bien. Tranca. No te vas a ir, tranca", le aconsejó tiernamente mientras seguía abrazándola, al tiempo que Emma Vich se acercó a la pareja para tirarle buena onda a su aliada.

"¡Vamos... Fuerza! Power. Magia. Acá no estás sola, ni en pedo" intentó animarla Emma, y Mauro coincidió asegurando: "No estás sola ni en pedo. Nos tenés a nosotros dos siempre. Y lo sabés a eso".