¡Se hizo realidad! Furia y Licha Navarro sellaron su amor en un romántico encuentro

La misma fue transmitida en por streaming en Se Picó (Republica Z) y fueron Laura Ubfal y Gastón Trezeguet quienes oficiaron la celebración.

"El momento que yo me llevé bien con Furia para mí fue de los más graciosos que tuve dentro de la casa. Yo creo que este GH no hubiese estado a la altura de lo que fue sin ella", comenzó diciendo el joven.

Y completó: "Fue la gran protagonista, pese a quien le pese. Esa relación amor odio que tuvimos dentro de la casa fue real y afuera yo creo que vamos a ser grandes amigos. Gracias por destruirme psicológicamente en el juego."

Por su parte, Juliana mostró su costado mas sensible y declaró: "A penas abrí las puertas de la casa lo primero que vi fue la sonrisa de Licha y cuanto me fui también. Lo único que me importa es verlo feliz".

"Gracias por esta boda. Ven algo entre nosotros que yo no veo y me equivoqué. Te eliminé. Me enamoré de otro pelot... y en realidad era por acá", finalizó la entrenadora.

Gastón Trezeguet se cansó de Furia de Gran Hermano y le soltó la mano: "No me parece inteligente"

El analista de Gran Hermano (Telefe), Gastón Trezeguet, le soltó la mano a su jugadora predilecta, Juliana 'Furia' Scaglione, y la criticó duramente en el streaming Se Picó.

“Escuchame una cosa... una cosa es lo que le sirve a la revista y otra cosa es cómo queda la relación con los que te contratan. Es tu relación laboral”, comenzó diciendo Gastón luego de que Furia abandonara la sesión fotográfica para la portada de la revista Gente.

“Que haga lo que quiera, por supuesto, pero no me parece inteligente empezar a cag... todas las relaciones”, sumó. Ahí, Walter 'Alfa' Santiago opinó: “Pero somos todos seres humanos diferentes”.

“Estamos hablando de tu relación con el canal que te dice ‘andá a una tapa de Gente’. ¿Para vos está bien cag... en el canal? Obvio que somos todos diferentes”, remarcó Trezeguet.

Por su parte, Romina Uhrig, quien también estaba participando del programa, dio su parecer sobre la actitud de Furia.“Vos firmás un contrato, si después no te gusta, ¿para qué firmaste? Hay que tener palabra y respeto”, señaló.