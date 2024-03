El profundo comunicado de la AMIA tras la repudiable frase de Agostina en Gran Hermano: "Conocimiento y respeto"

Anoche, en la gala de Gran Hermano, Santiago del Moro le llamó la atención a la jugadora: "Yo creo en el don de gente, en este caso de Agostina, le voy a pedir que recapacite por algo que dijo al pasar y que pida disculpas. No tiene que ver con el juego en sí, sino que habló al pasar del atentado a la AMIA".

Acto seguido, los participantes y los televidentes vieron un informe especial sobre el atentado a la AMIA, que tuvo lugar el lunes 18 de julio de 1994. "Fue un dicho que se dice y jamás pensé en eso. Creo que todos los argentinos lo decimos, pero pido disculpas por mi ignorancia", dijo Agostina después del video.

A partir de las declaraciones en el reality de Telefe, desde la AMIA difundieron un video en sus redes, con un mensaje contundente, para generar conciencia sobre lo que fue el atentado.

"El atentado se produjo el 18 de julio de 1994, es decir, ya pasaron casi 30 años y eso hace que más de la mitad de la población argentina no tenga recuerdos vivenciales de ese momento. Por eso, es tan importante ejercitar la memoria y transmitirla de generación en generación. Fueron asesinadas 85 personas y más de 300 resultaron heridas. Las víctimas fueron judías y no judías, argentinas y extranjeras. El terrorismo no discrimina", expresaron en una publicación que subieron a Instagram.

"La Justicia argentina concluyó que el atentado fue planificado por las máximas autoridades de ese momento de la República de Irán y ejecutado por integrantes de la organización terrorista de Hezbolá. Sin embargo, tres décadas más tarde, el dolor se agrava porque no hay un solo responsable cumpliendo condena. Como se trata de un crimen de lesa humanidad, es necesario seguir exigiendo el fin de la impunidad y que los acusados sean llevados a juicio y condenados. Por todo esto, es fundamental que cuando hablemos del atentado contra la AMIA lo hagamos con conocimiento y respeto por las víctimas de esta página tan triste en la historia Argentina. Juntos podemos seguir trabajando para reparar el mundo", concluye el video que difundieron desde la AMIA.

El repudiable comentario de Agostina en la casa de Gran Hermano sobre el atentado a la AMIA

Agostina Spinelli lanzó un comentario desafortunado en la casa de Gran Hermano (Telefe). Por sus dichos, la policía, oriunda de San Fernando, fue duramente cuestionada en las redes sociales.

Todo se generó en la cocina, cuando ella estaba conversando con Bautista Mascia. El uruguayo les estaba avisando a sus compañeros que iba a buscar una bolsa con gomitas.

"Andá, que sino vuelan. Como la AMIA", exclamó Agostina. De inmediato, el guitarrista se dio cuenta que la frase estuvo fuera de lugar. "¡¡No!!", le contestó, repudiando su comentario.

En las redes sociales, los dichos de la policía fueron duramente cuestionados por los fanáticos del reality.

"Este es un comentario que por más bien que me caiga Agos no hay que tomarlo como algo liviano o algo al pasar ni con humor. Respetemos a las víctimas", "La verdad, me sorprendió. El único que saltó fue Bauti", "No creo que sea otra cosa que humor negro, seguro no dimensionó el alcance de sus palabras y cuando se vea y se escuche se va a arrepentir", "Qué necesidad de tirar un comentario así en un programa que te están mirando un montón de personas", fueron algunas de las reacciones que provocó esa frase.