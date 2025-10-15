A24.com

El sugestivo like de Rochi Igarzábal tras la confirmación del romance de Nico Vázquez y Dai Fernández

Nico Vázquez confirmó su romance con Dai Fernández y reavivó rumores de infidelidad. Un like de Rocío Igarzábal sumó tensión al escándalo.

15 oct 2025, 15:42
Después de que Nico Vázquez confirmara en Infama (América TV) el romance que mantiene con su compañera de elenco Dai Fernández, las redes sociales se encendieron con especulaciones sobre una posible infidelidad del actor hacia su expareja, Gimena Accardi. La noticia no solo generó revuelo entre los seguidores de ambos, sino que también reactivó viejas teorías que circulaban desde el anuncio de su separación.

En medio de este clima de sospechas y comentarios cruzados, un gesto virtual llamó la atención: Rocío Igarzábal, excompañera de Nico y Gime en Casi Ángeles, dejó un sugestivo “like” en un video publicado por el periodista Juan Etchegoyen. En ese clip, Etchegoyen analizaba la relación entre Vázquez y Fernández y planteaba la posibilidad de que el vínculo entre ellos hubiera comenzado antes de la ruptura oficial con Accardi.

Cabe recordar que el pasado 8 de julio, Vázquez y Accardi sorprendieron al público al anunciar su separación a través de un extenso comunicado en redes sociales. Tras 18 años de relación, la noticia sacudió al mundo del espectáculo argentino. En ese momento, comenzaron a circular versiones que apuntaban a un presunto affaire entre el actor y Dai Fernández, su compañera en la obra teatral Rocky, lo que habría precipitado el final de la pareja.

Por eso, el “like” de Igarzábal no pasó desapercibido. ¿Fue una señal de apoyo a Accardi, quien también fue blanco de críticas tras admitir una infidelidad en el pasado? ¿O un guiño a Vázquez, en medio del torbellino mediático que lo rodea desde que blanqueó su nuevo vínculo?

¿Desde cuándo están juntos Nico Vázquez y Dai Fernández?

Nico Vázquez habló el último domingo en Infama (América TV), donde se refirió a la relación que mantiene con Dai Fernández. En medio de las versiones que circulan, Vázquez confirmó que el vínculo con la actriz comenzó "hace días", dejando en evidencia que aún no hay definiciones ni rótulos que lo encuadren.

Durante la charla, Karina Iavícoli le señaló: "Nunca se te escuchó decir: 'No estoy de novia con Dai'". Ante eso, Nico contestó con franqueza: "Porque en realidad cuando vos estás en algo... es algo que no tiene título esto, porque es algo de hace días".

Desde el móvil en el teatro donde encabeza la obra Rocky, el musical, Vázquez expresó: "Cualquier situación que esté viviendo Gime (Accardi) hoy o que esté atravesando yo es válida. No hay necesidad de justificar nada. Ya no somos pareja. Estamos solos. Si decido comenzar algo con alguien o simplemente salir a tomar un café, ponele, no voy a ponerle un nombre a algo que todavía no lo tiene. Entonces, cuando me preguntan si tengo que salir a blanquear algo, lo aclaro bien para que no haya dudas: no tengo que blanquear nada. No estoy ocultando nada. No hay nada que deba aclarar. Esa es la verdad. '¿Estás de novio con Dai?', me preguntaron. No. Esa sería la realidad que yo puedo decirte, contestarte".

Marcela Tauro quiso profundizar y le lanzó: "¿La estás conociendo?". Nico, con naturalidad, respondió: "Nos conocemos hace un montón porque, como amigos, somos muy amigos, mejores amigos. Pasamos de compañero a mejores amigos en el último tiempo. Yo me he apoyado mucho en ella y ella mucho en mí".

Más adelante en la entrevista, el actor compartió una reflexión sobre cómo vive sus relaciones y cómo ha evolucionado su forma de ver los vínculos: "Cuando yo me vuelva a enamorar o esté con alguien, me conocen, me van a ver. Porque si hay algo que hago es vivir. Me encanta vivir la vida. Porque es algo que aprendí en esta vida con la cantidad de cosas que me han sucedido. Muy buenas, pero otras muy difíciles. Es que es un instante la vida, que te cambia en un segundo, ¿viste? Entonces trato de vivirla. Cuando yo tenga ganas de formalizar con alguien o empezar algo, me van a ver. Me van a ver porque nunca me escondí y no lo voy a hacer. Me gusta mucho vivir la vida. Sí, lo que aprendí por ahí es que quiero reguardar más mi intimidad. En mi anterior relación fui de compartir muchísimo. Soy así, soy muy extrovertido. Soy esto".

Con estas palabras, Nico dejó en evidencia que está transitando una etapa de cambio, enfocándose en su bienestar personal y en su libertad afectiva, sin presiones ni etiquetas que lo condicionen.

