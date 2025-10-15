El sugestivo like de Rochi Igarzábal tras la confirmación del romance de Nico Vázquez y Dai Fernández

juan etchegoyen, rochi irgazabal

¿Desde cuándo están juntos Nico Vázquez y Dai Fernández?

Nico Vázquez habló el último domingo en Infama (América TV), donde se refirió a la relación que mantiene con Dai Fernández. En medio de las versiones que circulan, Vázquez confirmó que el vínculo con la actriz comenzó "hace días", dejando en evidencia que aún no hay definiciones ni rótulos que lo encuadren.

Durante la charla, Karina Iavícoli le señaló: "Nunca se te escuchó decir: 'No estoy de novia con Dai'". Ante eso, Nico contestó con franqueza: "Porque en realidad cuando vos estás en algo... es algo que no tiene título esto, porque es algo de hace días".

Desde el móvil en el teatro donde encabeza la obra Rocky, el musical, Vázquez expresó: "Cualquier situación que esté viviendo Gime (Accardi) hoy o que esté atravesando yo es válida. No hay necesidad de justificar nada. Ya no somos pareja. Estamos solos. Si decido comenzar algo con alguien o simplemente salir a tomar un café, ponele, no voy a ponerle un nombre a algo que todavía no lo tiene. Entonces, cuando me preguntan si tengo que salir a blanquear algo, lo aclaro bien para que no haya dudas: no tengo que blanquear nada. No estoy ocultando nada. No hay nada que deba aclarar. Esa es la verdad. '¿Estás de novio con Dai?', me preguntaron. No. Esa sería la realidad que yo puedo decirte, contestarte".

Marcela Tauro quiso profundizar y le lanzó: "¿La estás conociendo?". Nico, con naturalidad, respondió: "Nos conocemos hace un montón porque, como amigos, somos muy amigos, mejores amigos. Pasamos de compañero a mejores amigos en el último tiempo. Yo me he apoyado mucho en ella y ella mucho en mí".

Más adelante en la entrevista, el actor compartió una reflexión sobre cómo vive sus relaciones y cómo ha evolucionado su forma de ver los vínculos: "Cuando yo me vuelva a enamorar o esté con alguien, me conocen, me van a ver. Porque si hay algo que hago es vivir. Me encanta vivir la vida. Porque es algo que aprendí en esta vida con la cantidad de cosas que me han sucedido. Muy buenas, pero otras muy difíciles. Es que es un instante la vida, que te cambia en un segundo, ¿viste? Entonces trato de vivirla. Cuando yo tenga ganas de formalizar con alguien o empezar algo, me van a ver. Me van a ver porque nunca me escondí y no lo voy a hacer. Me gusta mucho vivir la vida. Sí, lo que aprendí por ahí es que quiero reguardar más mi intimidad. En mi anterior relación fui de compartir muchísimo. Soy así, soy muy extrovertido. Soy esto".

Con estas palabras, Nico dejó en evidencia que está transitando una etapa de cambio, enfocándose en su bienestar personal y en su libertad afectiva, sin presiones ni etiquetas que lo condicionen.