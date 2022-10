El profundo dolor del Mono de Kapanga y el saludo contenedor de Pablo Echarri

Por último, junto a una imagen donde puede verse al cantante de Kapanga abrazado a su mamá, el Mono la despidió emocionado desde su cuenta de Twitter con un "Gracias por darme la vida, la educación, la luz en momentos de oscuridad y el apoyo incondicional a todo lo que quise ser". Allí, entre los muchísimos mensajes de apoyo que recibió en pocos minutos, se destacó el de Pablo Echarri, quien le envió un "Fuerte abrazo en este triste momento, Mono querido".

Además de despedir a su mamá en la red social del pajarito, el Mono de Kapanga también lo hizo desde su perfil de Instagram. Allí publicó el mismo mensaje, pero agregando un video en el que Nilda Pasarelli participó de Madres de Rock donde se la escucha relatar los comienzos y la pasión de su hijo por la música entre otras anécdotas.

El Mono de Kapanga reveló por qué no funcionó su historia de amor con Andrea Rincón

Hace un par de años invitado a "Pampita Online", el Mono de Kapanga se sinceró sobre cómo vivió su romance con Andrea Rincón, que fue muy intenso pero breve.

"Yo recién me había separado cuando la conocí y el de ella fue un apoyo moral y psicológico que no me lo dio nadie. Las primeras veces que nos vimos, sólo tomamos café y charlamos", dijo sobre el corto romance con la actriz.

El Mono de Kapanga vivió una fugaz pero intensa relación amorosa con Andrea Rincón.

“Fue fugaz lo que duró, pero le tengo que agradecer. Hacía 22 años que yo estaba en pareja, me había separado, la conocí a Andrea y en esos primeros momentos, lo único que quería es volver con mi familia. Yo quería tener a mi familia nuevamente”, reveló sobre el final de la historia de amor. “Andrea me abrió los ojos y me escuchó. La verdad es que tengo palabras de agradecimiento, porque ella se re portó conmigo”, agregó.

Honestidad total, a la hora de analizar su propia conducta, el Mono afirmó: "Al amor hay que trabajarlo y alimentarlo todos los días. Y yo, por mi actividad, no estoy para compartir el amor con alguien. Cuando me encariño con alguien, sé que no le voy a dar un amor pleno".