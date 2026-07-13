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Karina La Princesita contó el problema de salud que tuvo por hacer 34 shows un fin de semana: "Escupía sangre"

La cantante Karina La Princesita recordó en Otro Día Perdido el fuerte ritmo de presentaciones en vivo en los inicios de su carrera y cómo la afectó a nivel salud.

13 jul 2026, 09:30
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Karina La Princesita contó el problema de salud que tuvo por hacer 34 shows un fin de semana: Escupía sangre

Karina La Princesita contó el problema de salud que tuvo por hacer 34 shows un fin de semana: "Escupía sangre"

Karina La Princesita contó el problema de salud que tuvo por hacer 34 shows un fin de semana: Escupía sangre

Karina La Princesita contó el problema de salud que tuvo por hacer 34 shows un fin de semana: "Escupía sangre"

Karina La Princesita estuvo invitada el viernes al programa Otro Día Perdido (El Trece) y contó el problema de salud que enfrentó en los comienzos de su carrera por el gran ritmo de shows programados.

La artista tropical reveló que una vez sufrió un problema en sus cuerdas vocacles por hacer 34 shows en el mismo fin de semana y marcó que en la actualidad es muy distinto ya que realiza una o dos presentaciones por noche y con recitales mucho más extensos.

“Si te fijás, ahora no hacemos más de uno o dos y mucho más largos”, señaló en charla con Mario Pergolini, quien le consultó cuál había sido el récord de shows en un mismo fin de semana.

“34 shows entre viernes, sábado y domingo”, lanzó la cantante tropical. A lo que Evelyn Botto reaccionó con total asombro: "¡No dan las horas del día!".

“Empezábamos a las 3 de la tarde en Tucumán, con 50 grados de calor en verano, y terminábamos a las 9 de la mañana, sin parar al otro día en Santiago del Estero”, recordó Karina La Princesita.

La reacción de Mario Pergolini ante la revelación de la cantidad de shows que hacía Karina La Princesita

"No decías en algún momento che paren un poco o decías que estaba bien y que había que hacerlo", le marcó el conductor Mario Pergolini sobre aquel recuerdo de la artista sobre la gran cantidad de shows que realizaba.

A lo que Karina explicó que no pasaba por una decisión de ella y las consecuencias físicas que sufrió: “Antes yo no decía y frené porque ya a lo último me salieron quistes en las cuerdas vocales, cantaba y escupía sangre”, relató.

"Tenía quistes en las cuerdas que me lastimé por tantos shows", continuó la cantante. Y Pergolini marcó ante esa situación que atravesó: "Uno a veces no ve el sufrimiento del artista de estar en un lado y el otro, el sacrificio es enorme".

“Igual en su momento no ganaba plata tampoco, pero bueno, tenía jefes. Pasa que cuando vos no tenés la valentía de decir hasta acá el cuerpo habla y a mí me pasó así entonces frené", concluyó la cantante remarcando que ese esfuerzo que hacía no se veía tan reflejado en las ganancias.

     

 

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