El provocador comentario de Julieta Poggio sobre el encuentro romántico de la China Suárez y Franco Colapinto

“¿Qué te parece el posible romance entre la China Suárez y Franco Colapinto?”, fue la consulta sin filtro del cronista de LAM (América TV). “Lo que opinan todos”, fue la sutil pero contundente respuesta de Poggio.

Fue allí que Juli admitió algo incómoda en el móvil en vivo del programa de Ángel de Brito: “Ay, no me gusta... De ese tema no voy a opinar. No quiero”.

En ese momento, Pepe Ochoa aprovechó para ahondar en el tema al preguntarle “¿La odiás a la China por lo de Marcos?”. Pero la modelo se excusó con un “Perdón, no quiero”, y señaló que sus asesores detrás de cámaras le indicaban que cortara el tema.

La contundente confesión de Julieta Poggio sobre su romance con Marcos Ginocchio: "Fue difícil..."

A poco de haber admitido que vivió un romance con Marcos Ginocchio tras la salida de ambos de Gran Hermano 2022, en abril de este año Julieta Poggio confesó por primera vez cuánto le costó sanar aquella historia amorosa.

“Fue difícil esa etapa”, reveló sincera la modelo en una charla con María Laura Santillán para Infobae. Al tiempo que confió que al contar públicamente su breve romance con el ganador de GH, muchas personas la acusaron de que pretender "colgarse" de él. “¿De qué me voy a querer colgar si yo también soy parte de la historia?”, disparó molesta.

“Tardé en contarlo por respeto. Era un código entre nosotros que se respetó en su momento porque no teníamos ganas de que se pinchara o de que nos hicieran preguntas. Yo lo conté porque lo sané, igual no conté mucho porque él no contó su parte, es más reservado y no le gustan los medios”, agregó con la misma honestidad con la que se mostró en el reality de Telefe.

Pero claro que el dato revelador de la charla, fue la declaración de Poggio al asegurar, sin filtro: “Fue difícil esa etapa. De verdad, había mucha expectativa de gente grande, gente chiquita. La gente en la calle me lo preguntaba y me lo decía. No se supera el ‘Marculi’. Ya lo sané, eso terminó para mí. Es una etapa cerrada, fue algo muy lindo, único y especial que viví, pero ya está”.