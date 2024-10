El repudiable comentario de Mariana Brey sobre los pobres que generó rechazo

"Los pobres no pueden llegar a la Universidad porque cuando tenés que rendir un examen o tenés que hacer el CBC para poder entrar a la Universidad, no te da la cabeza", había dicho Brey.

En las redes sociales, los comentarios fueron lapidarios. La mayoría la acusó de ser "ofensiva y discriminatoria", así como también la definieron como una persona "desubicada y clasista", entre otras cosas.

"Y diciendo 'vivo en el conurbano' como si fuera un acto de caridad ¿qué le pasa?", "Justo ella! Que es el exponente de una burra, bruta, mantenida y llena de ca... en la cabeza… opinando de los demás", "Apagón a la Brey. Es lo que yo hago. No consiento que una operadora ocupe un lugar donde estaba antes @juliamengo o hay tantas chicas buenas e inteligentes", fueron algunas de las reacciones de los usuarios en Twitter.

El escandaloso momento de Mariana Brey en C5N cuando Pablo Duggan le gritó y la insultó al aire: el video

Si bien son habituales los cruces y la confrontaciones en la televisión de estos tiempos donde los integrantes de los programas de debates fundamentan sus opiniones sobre diversos temas, lo cierto es que días atrás, Mariana Brey vivió un más que tenso momento durante el aire de Duro de domar (C5N).

En esta oportunidad el conductor del ciclo, Pablo Duggan, no estuvo de acuerdo con los dichos de la periodista y en lugar debatir, optó por gritarle e insultarla sin darle lugar al sano disenso.

Ocurre que como Brey tiene una posición más cercana al actual gobierno de Javier Milei y, por ende, contraria al peronismo y/o kirchnerismo que abraza el resto de los integrantes del programa, razón por la cual Mariana resulta ser una suerte de "oveja negra" dentro del envío, lo que a diario genera intensas discusiones y enfrentamientos.

En tanto, anoche mientras analizaban el incidente que sufrió l Juan Grabois en el aeropuerto de Ezeiza al volver de Roma, donde participó de un encuentro con el Papa Francisco, Brey se mostró en contra de toda manifestación de violencia o intolerancia, pero acusó al dirigente social de "sobreactuar la reacción" y de "recalentar" un reproche mínimo.

Ante estos dichos, el conductor de C5N estalló en contra de la también integrante de su programa. "Nos haces hablar de cosas que no tienen ningún sentido, Mariana" disparó entonces Duggan ya fuera de sí. "La verdad, tu aporte es horrible, horrible, horrible" repitió una y otra vez mientras iba subiendo el tono de voz y gesticulaba ampulosamente, al tiempo que Mariana reaccionó picante: "Bueno, no se con quién tendrás que ir a hablar, pero qué se yo. A vos no te gustará mi aporte, mucha gente cree que soy encantadora", pero sin perder los estribos.

"Este aporte es horrible porque vos querés justificar que lo hayan puteado a Grabois, y yo creo que eso es perverso. Buscate otra excusa para criticarlo, pero no esa. No es el momento para decir eso", disparó ya fuera de las casillas Duggan, mientras Brey intentó explicar: "No festejo el escrache ni con Grabois ni con nadie, digo que él sobrereaccionó".

A esa altura de la discusión, el conductor intentó tener la última palabra al gritarle que ese no era "el momento de decirlo". "¿Por qué, quién lo dice?" le preguntó ella. "Yo te lo digo", aseguró Duggan. "Pero qué... porque el conductor dice eso yo tengo que obedecer... ¿Dónde estamos?" arremetió Brey sin miedo alguno. "Porque estamos discutiendo si el que piensa distinto es agredido en la vía pública. Yo fui agredido en la vía pública y espero que vos, que ahora tenés mucho posicionamiento..." decía el también conductor de Radio 10 cuando Brey intentó defender su postura, pero Duggan estalló a los gritos: "No, no puedo así. Vamos a próximo tema. ¡Me hinché las pelotas! Vamos a hablar de Córdoba, dale... ¡Me rompió las pelotas!".