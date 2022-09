El ruido que sorprendió al aire a Laura Novoa cuando hablaba de María Marta García Belsunce

Y luego la conductora preguntó: "¿Sentiste la energía de ella (María Marta) en las grabaciones? ¿Sentiste algo especial? Creo en las almas que se fueron con algo de injusticia y que algo no resuelto no están en paz y que cuando tocaste su historia ahí un poco ella estaba presente".

Y la actriz explicó: "No quiero ser irrespetuosa y tocar cosas que en televisión se banalizan un poco, quero ser muy precavida".

"En el momento que hice que ella estaba muerta tenía la necesidad como de estar ahí como para seguir pidiendo justicia... Ese ruido es tremendo", amplió y cortó de repente su relato al escuchar un marcado ruido en el estudio.

"Están haciendo obras en el canal", aclaró al instante El Tucu López, ante las caras de sorpresa de todos.

Cómo fue la experiencia de Julieta Prandi en el cerro Uritorco

Luego de relatar minuciosamente lo que ella sintió como un contacto con seres de otro planeta, Julieta Prandi aseguró que la experiencia fue hermosa, donde vio luces de todo tipo.

Pero hizo una aclaración más que importante, al asegurar: "Yo bajé distinta, vibrando distinta. Bajé creyendo en mí, como más segura".

En tanto, agregó que ya en la base del cerro, donde están los puestitos que venden cosas, tuvo el instinto de comprarse una piedra de cuarzo.

Y cuando el vendedor ambulante le preguntó por qué quería puntualmente un cuarzo, Prandi no tuvo una respuesta concreta. Sólo atinó a repetir que quería esa piedra, y grande fue su sorpresa cuando el puestero le disparó: "Mirá, si vos no sabés nada... bajaste del cerro Uritorco y me estás pidiendo un cuarzo, yo te felicito porque algo pasó ahí arriba... Los que sabemos, sabemos que algo muy fuerte se viene y solamente aquellos que tengan el cuarzo van a estar protegidos".

Por último, llamativamente Julieta remarcó que eso sucedió apenas unas semanas antes de que se desate la pandemia de coronavirus. ¡Impresionante!