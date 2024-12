El sentido gesto de Ángel de Brito para despedir a Jorge Lanata

Lo cierto es que el conductor se encontraba de vacaciones pero regresó al canal América para una última emisión de LAM con un programa especial para despedir a Jorge.

Desde allí, contó sus recuerdos con Lanata y habló con distintos colegas y amigos del periodista como Eduardo Feinmann, Nicolás Wiñazki, Yanina Latorre, entre otros, además de poner al aire sus mejores momentos.

Como si eso fuera poco, este martes también volvió a su streaming en Bondi Live, que se encontraba fuera del aire hasta retomar la programación en 2025.

El triste relato de Yanina Latorre sobre el llamado con Elba Marcovecchio por la muerte de Jorge Lanata

El fallecimiento de Jorge Lanata conmocionó a muchos en el mundo del periodismo pero más aún a quienes tuvieron un vínculo cercano con él y compartieron parte de su trabajo.

Así fue el caso de la panelista Yanina Latorre, que además de trabajar con Jorge, también mantiene una gran amistad con Elba Marcovecchio, quien también es actualmente su abogada.

"Es un día tremendo, estoy en shock, me cuesta hablar. Hace siete meses que Jorge estaba así y, aunque era lo mejor que le podía pasar a él y a la familia, porque un tipo no merece vivir así, no lo puedo creer", comenzó diciendo la angelita en comunicación con El Observador 107.9.

En tanto, reveló cómo su amiga le comunicó la triste noticia. "Cuando me enteré que me avisó Elbita, no podía seguir. No lo puedo creer. Me puse a ver todo lo que viví con él", dijo con la voz quebrada.

“Nosotras teníamos pautado que si llegaba a pasar algo yo iba a intentar estar con ella y acompañarla. Cuando hoy a la mañana me contó que se estaba empezando a ir, se dio que ya estoy acá. Hablé todo el día”, contó.

Sin embargo, actualmente Yanina se encuentra en Estados Unidos y cerró: "Le dije que la abrazaba y que si necesitaba algo. No le quiero escribir tanto porque no quiero ser pesada. Es un momento de mierda pero en el fondo él no se merecía seguir así internado”.