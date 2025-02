El sentido posteo de Mauro Icardi en el día de su cumpleaños ante la ausencia de sus hijas

Así las cosas, tras pasar el día de su cumpleaños junto a la actriz y los hijos de ésta, Mauro Icardi agradeció desde sus Instagram Stories todos los saludos recibidos y no se olvidó de dejar en claro que en este día tan especial, su ex tampoco permitió que las nenas estén junto a él.

Mauro Icardi - posteo cumpleaños 1.jpeg

"No tengo mucho para decir... solamente agradecer y agradezco tenerte a mi lado. Gracias por llenar mi día de Amor. Estoy seguro que mis 3 deseos se van a cumplir. Faltaron mis pequeñas princesas pero pronto todo se va a acomodar. Gracias a cada uno que pensó y dedicó un minuto para mandarme un mensaje. Lxs Quiero. Buenas Noches", posteó Icardi debajo de una postal junto a la China Suárez donde está soplando la velita de una mini torta, y por supuesto arrobándola.

En tanto, en una segunda historia virtual el futbolista se mostró junto a su actual pareja en una fotografía en blanco y negro, donde una vez más le declaró su amor públicamente. "Te Amo. Gracias @sangrejaponesa", escribió Mauro.

Mauro Icardi - posteo cumpleaños 2.jpeg

Mauro Icardi reaccionó de la peor manera tras los audios filtrados por Wanda Nara

En las últimas horas se conocieron fuertes audios que mostraban una feroz discusión entre Mauro Icardi y Wanda Nara donde el futbolista aparentemente tenía malos tratos hacia sus hijas allí presentes.

Tras el enorme revuelo que esto generó, el delantero de Galatasaray le envió un durísimo descargo a Wanda por privado que luego fue mostrado en LAM (América).

“¿Pensaste que porque publiques mis chats me afecta en algo… ya te diste cuenta que no me mueve un pelo nada? Ya te quemaste solita con cada cosa que hiciste y todavía no te diste cuenta la que se te viene, pero seguí así que me seguís haciendo favores”, comenzó diciendo.

Por otro lado, admitió que en el pasado pensó en romper la relación por la China Suárez y reconoció: “Hace tres años me quise separar por la mujer con la que estoy hoy…pero sí, ahí pensé en mis hijas y te di otra oportunidad cuando viniste rogándome”.

Embed

“Seguí tres años mientras me cagabas con cualquiera que se te cruzaba para juntar, armar, guardar, hacer y tener pruebas de todo. Obviamente, ¿Cómo te voy a decir eso? Tenía que hacer un personaje y que te sigas mandando una tras otra”, expuso.

En tanto, siguió: “Sobre mi vida no te preocupes, sé muy bien qué hago, sé muy bien con quién quiero estar, con quiero continuar mi vida y cómo continuarla. También me siento feliz, en paz, y puedo vivir la vida relajado con una mujer que me da todo lo que necesito…por si te queda alguna duda”.

“Es la misma mujer que querés quemar públicamente pero no te sale… Me imagino que quedaste tocada, resentida, odiada y todo porque fue la mujer que elegí hace tres años y después de tanto tiempo pude volver a encontrar y tener en mi vida", agregó.

Mauro y Wanda

Sobre sus hijas, en el mensaje Mauro describió la relación que tienen con la China y aclaró: "Les corresponde estar desde la semana pasada conmigo… Ya pagarás sus consecuencias por incumplimiento, prohibiciones y todo lo que haces. Obviamente les quemás el cerebro a dos nenas para que digan y hagan lo que te conviene”.

“Ya volverán cuando Justicia italiana y turca actúen…sin buscar un juzgado donde me convenga, o cambiar de abogados a ver si alguno te consigue algo”, deslizó.