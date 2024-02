El sincericidio de Alan cuando le preguntaron si se enamoró de Sabrina en Gran Hermano

Alan Simone en el interrogatorio de Robertito - captura.jpg

Así, tras responder que tendría sexo en una primera cita solo si hay amor, que es partidario de largas previas y que duerme desnudo, entre otras cuestiones, Robertito fue al hueso. “Por sí o por no… ¿te enamoraste de Sabrina? ¿Sí o no?”, le preguntó al ahora ex participante.

Con una sonrisa que denotaba sus nervios e incomodidad, Alan se apuró a responder "¡No!", con un pequeño pero contundente grito ante las risas de los presentes. Como era de esperar, Funes concluyó analizando picante la respuesta del ex hermanito: “Te vas a ahogar en la hoguera totalmente por mentiroso”.

La increíble reacción de Sabrina de Gran Hermano al enterarse que su novio se negó a enviarle un mensaje

Santiago Del Moro ingresó el martes a la casa de Gran Hermano para cenar con los chicos y llevarles una palabra de aliento de sus seres queridos y le dio una triste noticia a un participante en particular.

Lo cierto es que Sabrina Cortez se enteró que su novio Brian Fernández se negó a enviarle un mensaje y finalmente fue su madre quien le dedicó unas palabras. Esto hizo que la joven comenzara a sospechar que su relación está complicada después del affaire que tuvo ella con Alan Simone, quien fue el último eliminado del reality.

Luego del ingreso del conductor y darse cuenta de la situación y la negativa de su novio a dedicarle unas palabras, Sabrina hizo catarsis con sus compañeros en una charla en el jardín.

"No me cambia en nada en definitiva", dijo Sabrina. A lo que Rosina le preguntó: "¿Cómo no te cambia nada?". Y ella explicó: "Acá adentro, no va a cambiar mi manera de ser".

Y fundamentó: "Lo único que me da que pensar es que primero las cosas no se pueden hablar, obviamente estoy lejos, y por otro lado lo que me preocupa es que miércoles ganas de nominación: ‘Brian te amo, saludos a la familia de Brian...’. Y todos así como diciendo: ‘andá a la con... de tu madre, pendeja de mie...’ ¿Entendés? Eso es lo que me pasa".

"Vos hacé lo que sientas", le aconsejó entonces Rosina.