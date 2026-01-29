Las lujosas vacaciones de El Polaco y Barby Silenzi en Miami: las fotos
El Polaco cerró su tour por Disney con una escapada a Miami y sorprendió al publicar dulces fotos navegando en familia junto a Barby Silenzi. Mirá las imágenes del viaje.
29 ene 2026, 10:43
Luego de disfrutar a pleno de los parques de Disney, El Polaco y Barby Silenzi pegaron un volantazo en su viaje y se trasladaron a Miami. Ya instalados en la ciudad, el referente de la cumbia armó un plan de lujo: alquiló un yate para pasar el día navegando, rodeado de sol, mar y afectos.
En plan súper familiar, Ezequiel Cwirkaluk vivió una experiencia única junto a sus hijas Sol —fruto de su historia con Karina La Princesita— y Abril, la hija de Barby. Con su pareja y una amiga como parte del grupo, el músico compartió con sus seguidores imágenes de abrazos, sonrisas y escenarios de postal.
Sin dudas, una de las imágenes más emotivas del paseo fue la que mostró a El Polaco fundido en un abrazo con Sol, su hija mayor, frente al mar de Miami. El músico acompañó la foto con palabras llenas de amor: “Como creciste mi amor… te amo con toda mi alma princesa”, y la respuesta de ella no tardó en llegar: “Te amoo, pa”.
La escena expuso el fuerte lazo entre ambos y el orgullo del cantante al acompañar el crecimiento de su primogénita, quien el año pasado completó el secundario. Además, compartió otra postal familiar junto a Barby Silenzi y Abril, disfrutando del sol y la ciudad, que selló con una frase cargada de emoción: “Gracias DIOS por tanto nunca me abandonaste… las amo locas”.
Las fotos de El Polaco y Barby Silenzi en Disney
El Polaco y Barby Silenzi arrancaron el 2026 con un plan soñado y bien familiar: unas vacaciones en los parques de Disney en Orlando junto a su hija Abril. A principios de enero, la pareja armó las valijas y se regaló días de pura magia, risas y recuerdos que no tardaron en compartir con sus seguidores a través de fotos y videos en redes sociales.
Desde el primer momento, el viaje tuvo clima de película. El Polaco publicó un video especialmente editado que resumía el recorrido desde el aeropuerto hasta la llegada a Magic Kingdom, todo acompañado por la canción Hakuna Matata, dejando en claro la emoción que atravesaba a toda la familia. Ya dentro del parque, posaron frente al clásico castillo de Cenicienta y también frente al icónico monumento de Walt Disney junto a Mickey Mouse, una de las postales más buscadas por quienes visitan el lugar.
Abril fue, sin dudas, la gran protagonista de muchas de las imágenes. La pequeña apareció sonriente en desayunos temáticos, donde no faltaron los famosos waffles con forma de Mickey Mouse, y también en distintos rincones del parque, disfrutando cada detalle de la experiencia. Hubo tiempo para las atracciones, para las fotos familiares y también para el relax, ya que en el hotel compartieron momentos tranquilos mirando películas de Disney, cerrando los días a puro abrazo y complicidad.
El cantante aprovechó el viaje para recordar una experiencia similar que había vivido en 2018 junto a sus otras hijas, Sol y Alma, dejando en evidencia que las visitas a Disney se transformaron en una tradición familiar que atraviesa distintas etapas de su vida personal.
Luego de los días intensos en Orlando, las vacaciones continuaron en Miami. Allí, la familia se permitió una jornada distinta, marcada por el lujo y la diversión a bordo de un yate. En ese contexto, El Polaco sorprendió a todos al ponerse en el rol de “mozo”, sirviendo bebidas y generando risas entre sus hijas y Barby. No faltaron las selfies con la noria de fondo, las postales al atardecer y las imágenes del mar como escenario perfecto.
Estas vacaciones reflejan un presente de unión y disfrute para la pareja, que viene de atravesar un año cargado de exposición y polémicas mediáticas. Lejos del ruido, El Polaco y Barby Silenzi eligieron enfocarse en lo más importante: compartir tiempo de calidad con sus hijas y sumar recuerdos felices que, esta vez, tuvieron como marco el universo mágico de Disney.