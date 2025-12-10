El sorpresivo saludo de Maxi López a Wanda Nara por su cumpleaños y la llamativa reacción de ella

wanda nara y maxi lopez

Qué es lo que más le molesta a Maxi López de Wanda Nara

En MasterChef Celebrity (Telefe), Wanda Nara y Maxi López volvieron a encontrarse frente a cámaras y regalaron un intercambio cargado de humor e ironía. En medio de la competencia, el exfutbolista sorprendió al revelar qué es lo que más lo incomoda de la conductora.

La situación se dio cuando López formó dupla con Susana Roccasalvo. Durante la prueba, Wanda comenzó a dar indicaciones en voz alta sobre la receta y, más tarde, en su entrevista individual, Maxi lanzó un comentario sin filtro: "El timbre de voz de Wanda es muy agudo. Muchos años escuchando ese timbre. No lo quiero más".

Minutos después, la empresaria se acercó a la estación de su ex y lo elogió por su calma: "Vos tenés una paz, una tranquilidad que nada te saca de quicio". López, con ironía, no dudó en responder: "Wanda, por 10 años me sacaste de quicio. Ahora déjame estar tranquilo, por favor". Ella, rápida, le recordó la presión del reloj: "Sí, pero mirá el tiempo, allá, arriba, te quedan 15 minutos".

El ida y vuelta siguió cuando Wanda comentó sobre la dinámica con Roccasalvo: "Ella dijo que dominaba, elegiste vos pata y muslo. Me acaba de decir que ella manejaba el plato". En ese instante, Maxi lanzó una frase que generó polémica: "No, con las mujeres es así: vos tenés que hacerle pensar que manejan, pero en realidad no manejan. Y después te secan, como el pollo".

La conductora retrucó con firmeza: "No sé, para mí manda ella igual". Y López, fiel a su estilo irónico, cerró el cruce con una frase que arrancó risas en el estudio: "Sí, Wanda mandan las mujeres".