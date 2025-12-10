El sorpresivo saludo de Maxi López a Wanda Nara por su cumpleaños y la llamativa reacción de ella

Este miércoles 10 de diciembre Wanda Nara cumplió 39 años y lo festejó rodeada de afectos. En medio del festejo, su expareja Maxi López sorprendió al dedicarle un mensaje en redes sociales.
La conductora de MasterChef Celebrity Wanda Nara celebró sus 39 años y recibió un saludo inesperado de Maxi López.
El exfutbolista, que regresó a Suiza para acompañar a su mujer Daniela Christiansson —quien está próxima a dar a luz a su segundo hijo—, compartió una foto junto a la conductora de MasterChef Celebrity.
"Feliz cumple Wanda Solange", escribió Maxi sobre una imagen de ambos tomada en el reality de cocina, recordando así a la madre de sus tres hijos mayores: Valentino, Constantino y Benedicto.
La empresaria no dejó pasar el gesto y replicó el saludo en su propia cuenta. Además, sumó un detalle afectuoso al mensaje: "Gracias Gastón", resaltando también el segundo nombre de su expareja.
En MasterChef Celebrity (Telefe), Wanda Nara y Maxi López volvieron a encontrarse frente a cámaras y regalaron un intercambio cargado de humor e ironía. En medio de la competencia, el exfutbolista sorprendió al revelar qué es lo que más lo incomoda de la conductora.
La situación se dio cuando López formó dupla con Susana Roccasalvo. Durante la prueba, Wanda comenzó a dar indicaciones en voz alta sobre la receta y, más tarde, en su entrevista individual, Maxi lanzó un comentario sin filtro: "El timbre de voz de Wanda es muy agudo. Muchos años escuchando ese timbre. No lo quiero más".
Minutos después, la empresaria se acercó a la estación de su ex y lo elogió por su calma: "Vos tenés una paz, una tranquilidad que nada te saca de quicio". López, con ironía, no dudó en responder: "Wanda, por 10 años me sacaste de quicio. Ahora déjame estar tranquilo, por favor". Ella, rápida, le recordó la presión del reloj: "Sí, pero mirá el tiempo, allá, arriba, te quedan 15 minutos".
El ida y vuelta siguió cuando Wanda comentó sobre la dinámica con Roccasalvo: "Ella dijo que dominaba, elegiste vos pata y muslo. Me acaba de decir que ella manejaba el plato". En ese instante, Maxi lanzó una frase que generó polémica: "No, con las mujeres es así: vos tenés que hacerle pensar que manejan, pero en realidad no manejan. Y después te secan, como el pollo".
La conductora retrucó con firmeza: "No sé, para mí manda ella igual". Y López, fiel a su estilo irónico, cerró el cruce con una frase que arrancó risas en el estudio: "Sí, Wanda mandan las mujeres".