Wanda Nara reveló los regalos más tiernos de su cumpleaños y un gesto de amor que la dejó sin palabras

Con la frase "exploto de amor", Wanda Nara fotografió las cartas que las nenas escribieron especialmente para ella, con dibujos de corazones, globos y guirnaldas las chicas le recordaron cuánto la aman. Y ella hizo saber que el amor de sus hijos vale mucho más que las cientos de carteras millonarias que tiene en su guardarropa.

Claro que los varones tampoco se quedaron atrás, y ya más grandes ellos, optaron por saludarla a través de tres historias virtuales por separado. Mientras que Benedicto optó por publicar una postal de él en brazos de su mamá, le dedicó un "Feliz cumple te amo"; Constantino compartió una selfie suya de pequeño junto a Nara, a la que le escribió "Feliz cumpleaños a la mejor", al tiempo que por el lado Valentino, fue su novia Carola Sánchez Aloe la encargada de subir un postal junto al adolescente y su famosa madre bajo el saludo "Feliz cumple Wan, te adoro".

Obviamente, Wanda Nara reposteó orgullosa y feliz las publicaciones de sus chicos en un claro gesto de dejar en claro cuáles son sus prioridades en este momento de su vida.

Cuál es el comprometedor video por el que Mauro Icardi volvió a denunciar a Wanda Nara

En los últimos días el conflicto judicial que involucra a Mauro Icardi, Wanda Nara y parte de su entorno volvió a ocupar la agenda mediática después de que DDM (América TV), el ciclo que conduce Mariana Fabbiani, difundiera material que —según señalaron al aire— ya está en manos de la Justicia y podría jugar en contra de la empresaria.

Lo revelado en el programa forma parte de una presentación formal realizada por el propio Icardi. En ese escrito, el futbolista incluyó imágenes de un show de Martín Cirio en el que participó Wanda, sosteniendo que durante ese espectáculo se habrían producido situaciones consideradas inapropiadas para menores de edad, pese a que sus hijas se encontraban allí.

En el informe que emitió DDM se pudieron ver distintos fragmentos del evento, incluido el momento en que Wanda Nara sube al escenario junto al humorista. Según se detalla en la denuncia, en medio del número parte del público comenzó a gritar una frase puntual que también está registrada en el expediente. En las imágenes se escucha al público corear: “Manicero, manicero”, una burla dirigida al delantero del Galatasaray. Este episodio fue señalado por el ex jugador como uno de los comportamientos que —a su entender— no serían adecuados para las menores.

Desde el programa explicaron además que las abogadas del futbolista consideran que este hecho no es aislado, sino que encaja dentro de una serie de situaciones que él interpreta como un incumplimiento de pautas vinculadas al cuidado y la convivencia acordada para sus hijas. Todo el material fue incorporado formalmente a la causa que se inició tras la presentación de Icardi.

En DDM también remarcaron que el vínculo entre la expareja transita un momento especialmente delicado y que cualquier nueva prueba podría impactar directamente en el rumbo del proceso judicial. La difusión de este video, mientras tanto, generó una intensa repercusión en redes sociales, donde nuevamente se abrió el debate sobre los límites parentales, la exposición pública de los menores y el rol que ocupa la vida mediática en conflictos familiares de alta visibilidad.