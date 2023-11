El sorpresivo y cariñoso cruce de mensajes entre la China Suárez y Marcos Ginocchio

china suarez 1.jpg

Lo cierto es que desde su cuenta de Instagram, la madre de Rufina, Magnolia y Amancio le dedicó un tierno mensaje a Marcos después de conocerlo por este evento laboral.

“¡Gracias Primo por tu buena onda! Que bueno haberte conocido y compartir con vos estos días”, expresó la China en sus historias junto a una foto junto a Marcos en el evento.

"Grande Primita, el gusto fue mío. Linda gira", agradeció el ex participante del reality el afectuoso mensaje de la actriz.

Los dos pasaron un fin de semana juntos al ser convocados para el evento y dejaron en claro que tuvieron muy buena onda.

marcos ginocchio china suarez.jpg

Lauty Gram habló por primera vez de la China Suárez y dio detalles de los encuentros: "Es re..."

Lauty Gram y la China Suárez fueron vistos varias veces juntos y compinches en público y desde entonces surgieron los inevitables rumores de romance.

En una charla con Nico Chervin, el joven cantante e influencer habló por primera vez de la relación que tiene con la China y explicó qué los une y cómo la pasan en sus encuentros.

“Con la China la mejor. Es rebuena persona, es re copada”, dijo Lauty Gram ante la consulta por su relación con la actriz.

Y remarcó: “Cuando la conocí, me acuerdo de que se hizo un requilombo porque se filtró una foto en la que estábamos hablando en un after de la Bresh y la verdad, la mina es re copada, me cayó re piola, nos cagam... de risa”.

“Y sí, habremos salido a comer o al shopping, pero sin problemas porque salimos así, como lo más normal. No es que salimos como que nos estamos ocultando”, explicó el cantante sobre los encuentros con la actriz en públio.

Y dejó en claro: “La gente como que graba infraganti o con carpa, ¿viste? Yo como que lo noto cuando vamos a un lugar que están así, como grabando con el celular. Me da una vergüenza ajena… Y nada, como que lo filtran, como que nosotros lo estamos ocultando o algo, pero nada”.

“Solamente como que nos juntamos porque... Ya igual no la veo hace como tres semanas, pero cuando nos veíamos era porque nos cagábam... de risa juntos. La pasábamos piola entonces nos juntábamos más que nada por eso”, cerró Lauty Gram sobre su vínculo con la China Suárez del que tanto se habló en las últimas semanas.