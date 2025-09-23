A24.com

No se tuvieron piedad

Gritos y empujones: dos famosas protagonizaron un violento enfrentamiento en la vía pública

Dos famosas fueron partícipes de una fuerte pelea en plena calle. Lo que comenzó como una discusión subió rápidamente de tono y derivó en manotazos y empujones, según relataron en LAM (América TV).

23 sept 2025, 21:25
Camila Lattanzio, ex participante de Gran Hermano, y su hermana Florencia protagonizaron un violento enfrentamiento en plena calle, que comenzó con una discusión y rápidamente escaló hasta los golpes.

En LAM (América TV) se difundió el video del altercado, en el que se puede ver cómo, por unos instantes, las gemelas dejaron de lado su relación de hermandad y se enfrentaron de manera contundente y agresiva.

"Fue alrededor de las 23:50", mencionó Ángel de Brito. Y Pepe Ochoa distinguió cuál era cada uno al momento de bajarse del auto: "La que conduce es Florencia y la que se baja primero, Camila".

"Estaban a las puteadas adentro del auto. Hubo una parte previa donde se estaban matando adentro del auto, medio a los gritos, y revoleaban un par de piñas", siguió aportando información el panelista, según le pudo contar la persona que registró el momento.

Sobre cuál habría sido el motivo, explicaron:"Camila le exigía a Florencia que la lleve a lo del novio. Florencia le dijo: 'No te voy a llevar, tomáte un taxi', y Camila le arrebata las llaves y le dijo: 'Hasta que no me lleves, no te las doy'".

Quién es el novio de Camila Lattanzio

Camila Lattanzio confirmó a PrimiciasYa que su novio es Juan Pablo Scalese, un político libertario vinculado al espacio La Libertad Avanza.

"Nos conocimos hace unos meses. Yo justo estaba chequeando algo de una fecha, porque ahora con mi hermana (Florencia) somos DJs, entonces tenía que hablar con el dueño y entre esas cosas lo conocí a Juanpi. Después de eso, no paramos de salir", contó la ex Gran Hermano 2022.

Apostado a la relación, se mostró entusiasmada con esta nueva etapa sentimental: "La verdad es que estamos muy contentos, muy felices".

"Es la primera vez en mi vida que oficializo una pareja, así que estoy muy contenta", remarcó en la nota exclusiva.

Las fotos, publicadas en su cuenta de Instagram en las últimas semanas, muestran a la pareja en actitud cariñosa, abrazados y sonrientes.

