Gritos y empujones: dos famosas protagonizaron un violento enfrentamiento en la vía pública

Sobre cuál habría sido el motivo, explicaron:"Camila le exigía a Florencia que la lleve a lo del novio. Florencia le dijo: 'No te voy a llevar, tomáte un taxi', y Camila le arrebata las llaves y le dijo: 'Hasta que no me lleves, no te las doy'".

Quién es el novio de Camila Lattanzio

Camila Lattanzio confirmó a PrimiciasYa que su novio es Juan Pablo Scalese, un político libertario vinculado al espacio La Libertad Avanza.

"Nos conocimos hace unos meses. Yo justo estaba chequeando algo de una fecha, porque ahora con mi hermana (Florencia) somos DJs, entonces tenía que hablar con el dueño y entre esas cosas lo conocí a Juanpi. Después de eso, no paramos de salir", contó la ex Gran Hermano 2022.

Apostado a la relación, se mostró entusiasmada con esta nueva etapa sentimental: "La verdad es que estamos muy contentos, muy felices".

"Es la primera vez en mi vida que oficializo una pareja, así que estoy muy contenta", remarcó en la nota exclusiva.

Las fotos, publicadas en su cuenta de Instagram en las últimas semanas, muestran a la pareja en actitud cariñosa, abrazados y sonrientes.