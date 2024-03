El sueño que Zaira Nara desea concretar y que involucra a Antonela Roccuzzo

“Es un proyecto que tenía ganas de hacer hace mucho tiempo y que también se adapta mucho a mi vida, mi dinámica, mi trabajo, mis hijos y mis viajes. Estoy feliz de que sea en La Casa streaming y con todos los chicos que yo realmente me hice muy amiga”, expresó.

Además, reflexionó sobre del rol que ocupa hoy en día el streaming dentro de los medios y aseguró: “Creo que para la dinámica que tenemos hoy en día, que vivimos corriendo para todos lados, está bueno encontrar esa otra parte de poder volver a ver algo y no tener que estar preparado en casa para el momento que sale, sino que se adapte más a la vida de uno".

En un plano más personal, la modelo admitió cuál sería su entrevista soñada, en caso de tener la oportunidad, y reveló: "Me encantaría hacerle a Antonela Roccuzzo, no tengo amistad con ella pero me gustaría conocerla mucho más, me intriga mucho ella como mujer".

“Hay muchas que tengo en la lista, todavía por ejemplo a mi hermana no la entrevisté, realmente le dije 'no quiero que porque seas mi hermana seas la primera, esperemos el momento indicado'", indicó.

Zaira Nara reveló la verdad detrás del supuesto reencuentro con Paula Chaves

Es de público conocimiento que hace un tiempo la amistad entre Zaira Nara y Paula Chaves llegó a su fin. Sin embargo, siendo colegas, ambas siguen coincidiendo en infinidad de eventos y cuestiones laborales.

Así las cosas, esta semana la mujer de Pedro Alfonso compartió una confusa imagen desde un desfile donde se veían sus pies junto a un calzado que coincidía con el que llevaba Zaira esa noche.

A raíz de la incertidumbre que se generó sobre un posible reencuentro de amigas, en LAM (América) hablaron con la hermana de Wanda y le pidieron detalles de lo sucedido.

“Era un posteo que subió, no sé si Pau o Mery, que eran ellas dos. No se si las zapatillas de Pau y las botas de Mery pero bueno, habíamos ido al mismo desfile y las botas eran muy parecidas a las mías. Creo que fue Juariu que hizo como una conexión pero no era yo”, aclaró.

De todas formas el cronista le preguntó si existió algún acercamiento durante la velada y ella contestó: “Compartimos evento, agencia, gimnasio, supermercado pero no charlamos, si nos saludamos. Que ganas de buscar roña".

“Vos me preguntaste si charlamos, para mi una charla es otro tipo de conversación. En un desfile, evento, la realidad es que no podes tener una charla muy profunda, es hola cómo andas y te sentás”, concluyó.