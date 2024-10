El sutil cambio de look de la China Suárez que fue duramente cuestionado: "¿Qué necesidad?"

"¿Por qué te arruinas?", "¿Qué necesidad?", "¿Por qué se Inflan así la boca? Lo peor que pagan por eso... Por Dios"", cuestionaron algunos de sus fans virtuales.

china suarez sutil cambio de look y criticas.jpg

"¿Que se hizo en la cara? ¿Está toda hinchada?", ¿Alguien sabe que significa las cejas partidas?", continuaron otros usuarios marcando ese mínimo detalle estético en la China Suárez.

Y en tanto algunos otros marcaron que ese cambio de imagen en la madre de Rufina, Magnolia y Amancio se debe a su nuevo personaje en ficción.

"Para los que no saben las cejas están así porque está grabando una serie. Y si no estaría grabando es su problema son sus cejas y listo", marcó firme unos de sus seguidores.

Las fotos con el mínimo cambio de look de la China Suárez por las que recibió muchas críticas.

china suarez sutil cambio de look y criticas 3.jpg

china suarez sutil cambio de look y criticas 2.jpg

Lauty Gram explicó por qué no blanquea su relación con la China Suárez: "No me gusta..."

La China Suárez y Lauty Gram hace tiempo se muestran juntos desde las redes sociales e incluso hace unos días la actriz subió una imagen de los dos juntos junto al emoji de un corazón.

Lo cierto es que cuando le preguntaron si piensa blanquear con la China Suárez, el cantante sorprendió al dar los motivos por los que hasta el momento no habló a fondo sobre la relación que los une.

"No me gusta estar en todos lados o ahí figurando. Nunca fui una persona que me guste figurar o querer salir en todos lados. No tengo la necesidad de subir fotos o un video con ella ni nada", aclaró el joven en charla con el ciclo Socios del espectáculo, El Trece.

"Es que todavía no se puede blanquear, estamos ahí", se sinceró el artista. Y añadió al respecto: "No es el momento todavía capaz (de blanquear la relación). Siento que no es el momento, cuando llegue el momento lo blanquearé".

Y comentó que ya tuvo contacto con los hijos de la China Suárez, Magnolia, Rufina y Amancio: "Ya los conocí y son un amor de persona. Están muy bien criados por una buena madre y la verdad que eso se nota mucho".

Por el momento, Lauty Gram prefiere continuar con el perfil bajo en su vínculo con la actriz, el cual ya lleva varios meses.