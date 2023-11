El tenebroso video del fantasma en la casa de Lucía Galán

"Hoy es el día de todos los muertos y los santos y acabo de ver que se está moviendo el sillón solo, ¿lo ven? Bueno, es así nomás", se la escucha decir a Lucía Galán asombrada.

Luego, en el posteo de Instagram, la artista explicó: "Esta es una de las tantas cosas que me suceden permanentemente donde confirmo cada día que la comunicación con nuestros seres que partieron es cada vez mayor".

"Mensajes, luces que se encienden y se apagan, perfumes que aparecen de la nada, voces en el celular y tantas manifestaciones que nos ocurren a todos", argumentó la cantante.

Y cerró: "Solo hay que estar atentos y agradecerles que sigan junto a nosotros en espíritu. Ellos, están en paz y no los perturba en absoluto que les hablemos. Así que, si les pasa algo de esto. Compártanlo y cuéntenme. Gracias".

El tema que planteó la cantante sobre la conexión con seres que ya no están y el video generó debate entre sus seguidores y muchos de ellos cuestionaron y otros bancaron su posteo.

"Eso confunde a la gente. No es verdad!", "Pero, sin ánimo de desconfiar, parece que había un gato en el sillón?", "Yo no le hablaría a esas manifestaciones porque no son nuestros familiares son entidades del bajo astral cuidado", fueron algunos de los comentarios.

La aclaración de Lucía Galán tras la polémica con un periodista mexicano: "Todo fue relatado con otra intención"

Desde Entrometidos en la tarde, Net Tv, mostraron imágenes de una polémica reacción de Lucía Galán con un periodista mexicano, en Texas, Estados Unidos, cuando la cantante de Pimpinela pareciera que le hace apagar la cámara al cronista que la esperaba en la puerta del hotel para entrevistarla.

“De muy mala manera lo obligó a que apague la cámara. Generó un rechazo muy grande en la comunidad y hoy es un escándalo en Estados Unidos, pero sobre todo en México”, le relató un periodista latino al conductor del ciclo Carlos Monti. “Vemos a una Lucía Galán desconocida”, agregó el comunicador.

Así las cosas, consultada por este portal, Lucía Galán explicó en exclusiva con PrimiciasYa cómo sucedieron realmente los hechos en este tramo de la gira internacional celebrando los 40 años de Pimpinela junto a su hermano Joaquín denominada "Siempre juntos", donde dejó en claro que jamás le ha faltado el respeto a nadie.

Así, Lucía relató a este portal que al llegar al hotel después de un concierto de dos horas y sacarse fotos con mucha gente, en la puerta del hotel también había gente para pedirles fotos, algo a lo que están acostumbrados y a lo que siempre acceden agradecidos por tanto cariño de sus fans.

Fue allí cuando "me abren la puerta de la camioneta y de la nada aparece este señor con un celular, micrófono y una luz blanca que me pone en la cara", explicó la cantante argentina sobre lo sucedido.

Y tras responderle tres preguntas, tal como se ve en las imágenes, mientras se sacaba fotos con la gente, efectivamente ella le pide que apague la cámara.

Pero a esa frase recortada que se viralizó en las últimas horas, falta el siguiente pedido de Lucía:"que espere a que termine de sacarme fotos. Eso fue todo". "Obviamente todo fue relatado con otra intención, pero así sucedieron las cosas", concluyó amable pero contundente la intérprete de Lloro.