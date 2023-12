El tenso cara a cara entre Marina Calabró y Rodrigo Lussich en la boda de Baby Etchecopar

En Socios del espectáculo, Rodrigo Lussich contó cómo fue el encuentro. "Nos vimos temprano. Cuando llegó. Nos saludamos. Nos dimos un beso", detalló.

"Después, más tarde, nos dimos un abrazo", agregó. "¿Y de qué hablaron?", le preguntó Nancy Duré al conductor. "Lo que nos dijimos, no lo voy a decir", remarcó.

Por último, Lussich indicó que espera pronto volverse a ver con Marina. "Hubo una demostración de afecto y quedamos en tomarnos un café, que es lo que tenemos pendiente. Hablamos poquito... con buenas intenciones a futuro", concluyó.

El duro reclamo de Iliana Calabró al hablar de su distanciamiento de Marina: "Lo hago público porque ya no sé como lograrlo"

En una nueva emisión de PH, Podemos Hablar (Telefe), un triste momento tuvo lugar cuando Iliana Calabró avanzó al punto de encuentro por "tener una herida que lleva a terapia", según indicaba la consigna propuesta por Andy Kusnetzoff.

Y ahí, la actriz reveló una dura interna con su hermana: "Voy a hacer público esto porque la verdad no sé de qué manera... yo amo profundamente a mi hermana (Marina) y necesito más presencia de ella, y siento como que está esquiva a nosotros, a la familia, ya desde que papá se fue", indicó en referencia a la muerte del reconocido Juan Carlos Calabró.

Con angustia, Iliana agregó: "Estoy feliz por este momento profesional que tiene y siento que tiene que tomar conciencia que hay una familia que la necesita en presencia y que, más allá que yo siempre trato de poner el cuerpo para un montón de cosas, uno a esta altura de la vida necesita estar acompañada por esa que es la par", señaló en referencia a la periodista.

"He hecho un montón de esfuerzo por acercarla y cuesta mucho. El programa sé que lo va a ver. Lo hago público porque ya no sé de qué manera lograr que se acerque a nosotras, a mi mamá, a mí, a la familia. Yo ya no sé de qué manera entrarle y sé que esto lo va a ver", profundizó Iliana.