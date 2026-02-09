El tenso episodio que afectó a Isabella Icardi por Magnolia Vicuña y la actitud de la China Suárez

china suarez festejo cumpleaños magnolia 6

Qué le respondió Juariu a la China Suárez, que la acusó de hostigar a su hija Magnolia

Este domingo Juariu encendió la polémica al compartir en su cuenta de Instagram una serie de historias que expusieron una interna inesperada: la ausencia de las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi en el festejo de Magnolia Vicuña. A partir de esas versiones, la China Suárez reaccionó con dureza y el cruce entre ambas escaló rápidamente.

La controversia surgió cuando Juariu dio detalles del evento, celebrado en la famosa “casa de los sueños” de Nordelta, y señaló que Mauro Icardi no estuvo presente. Según relató, las hijas del futbolista y Wanda se habrían sentido incómodas al ver imágenes de la celebración en redes sociales, lo que generó sorpresa entre los seguidores.

El foco de la discusión se instaló en torno a la vestimenta de Magnolia. Juariu aseguró que la niña habría usado un traje de baño idéntico al de la hija menor de Wanda, e incluso insinuó que podría ser el mismo. Esa afirmación desató la furia de la China, quien respondió sin filtros en sus redes: “Victoria Braier, alias Juariu, de hostigar a una menor de edad y fomentar el bullying no se vuelve. Hay que ser muy mi…”, escribió en una historia de Instagram, dejando clara su indignación.

La influencer, lejos de quedarse callada, utilizó su propio perfil para defenderse y lanzar una réplica contundente: “Eugenia Suárez, alias ‘la China’, me acusa de hostigar. Solo di información”.

En su descargo, Juariu agregó: “No hablo de los menores, sino del contexto de un supuesto ida y vuelta judicial. Los que exponen a menores, en tal caso, desde que empezó todo son los protagonistas y el entorno”.

China Suárez