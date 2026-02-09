El tenso episodio que afectó a Isabella Icardi por Magnolia Vicuña y la actitud de la China Suárez
Magnolia Vicuña celebró su cumpleaños y el festejo terminó envuelto en una polémica por una cuestionable actitud que habría tenido la China Suárez.
9 feb 2026, 13:04
El cumpleaños número ocho de Magnolia, hija de la China Suárez y Benjamín Vicuña, fue todo menos un festejo tranquilo. La ausencia de las hijas de Mauro Icardi y Wanda Nara en la celebración abrió un nuevo capítulo de tensión familiar, y la actitud de la actriz terminó generando un inesperado revuelo.
Juariu fue quien destapó la interna en sus redes sociales y lanzó una revelación que encendió la polémica: “Confirmado por fuentes cercanas que la malla que tiene puesta Magnolia es un regalo de Mauro a Isi. Parece que Isi vio todo por TikTok y se puso mal”.
Vicky Braier también aportó contexto sobre lo ocurrido: “Icardi les dijo que si iban, les iba a dar regalos. Ellas dijeron que no. Entonces les negaron los regalos que tenían para ellas. Como los del cumpleaños de Francesca que les dijo que si no iba no se los iban a dar”.
El relato se volvió aún más llamativo cuando Juariu sumó una reflexión sobre la actitud de Icardi y el gesto de la China: "Lo loco es que las obligue a ir a un cumple en el que él no iba a estar. Qué pesado. Y como respuesta a todo esto, ¿le ponen la malla de Isi que le regaló el padre? ¿Qué es? ¿Un castigo? La verdad que las niñas no tienen nada que ver con esto".
Qué le respondió Juariu a la China Suárez, que la acusó de hostigar a su hija Magnolia
Este domingo Juariu encendió la polémica al compartir en su cuenta de Instagram una serie de historias que expusieron una interna inesperada: la ausencia de las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi en el festejo de Magnolia Vicuña. A partir de esas versiones, la China Suárez reaccionó con dureza y el cruce entre ambas escaló rápidamente.
La controversia surgió cuando Juariu dio detalles del evento, celebrado en la famosa “casa de los sueños” de Nordelta, y señaló que Mauro Icardi no estuvo presente. Según relató, las hijas del futbolista y Wanda se habrían sentido incómodas al ver imágenes de la celebración en redes sociales, lo que generó sorpresa entre los seguidores.
El foco de la discusión se instaló en torno a la vestimenta de Magnolia. Juariu aseguró que la niña habría usado un traje de baño idéntico al de la hija menor de Wanda, e incluso insinuó que podría ser el mismo. Esa afirmación desató la furia de la China, quien respondió sin filtros en sus redes: “Victoria Braier, alias Juariu, de hostigar a una menor de edad y fomentar el bullying no se vuelve. Hay que ser muy mi…”, escribió en una historia de Instagram, dejando clara su indignación.
La influencer, lejos de quedarse callada, utilizó su propio perfil para defenderse y lanzar una réplica contundente: “Eugenia Suárez, alias ‘la China’, me acusa de hostigar. Solo di información”.
En su descargo, Juariu agregó: “No hablo de los menores, sino del contexto de un supuesto ida y vuelta judicial. Los que exponen a menores, en tal caso, desde que empezó todo son los protagonistas y el entorno”.