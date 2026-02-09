El castigo de Mauro Icardi a sus hijas que desató polémica tras el cumple de la hija de la China Suárez

juariu1

Cómo fue el tierno posteo de Benjamín Vicuña por el cumpleaños de Magnolia que derritió las redes

El sábado 7 de febrero se convirtió en una jornada muy significativa para Benjamín Vicuña y la China Suárez: su hija Magnolia, fruto de la relación que compartieron, celebra nada menos que su octavo cumpleaños. Para acompañar la ocasión, el actor chileno decidió expresarse en redes sociales con un mensaje lleno de ternura y emoción, acompañado por una serie de imágenes que rápidamente tocaron el corazón de sus seguidores.

Con su estilo característico, íntimo y cargado de poesía, Vicuña abrió la dedicatoria con una frase que resume la intensidad del vínculo con su hija: “El amor siempre puede más. Pensé que lo conocía todo, hasta que llegaste tú”. Desde allí, el actor reconstruyó con palabras el recuerdo de aquel momento en que Magnolia llegó a su vida, resaltando detalles que marcaron esa etapa: “Elegiste el mes de carnavales, de la sandía y el melón. Elegiste una familia grande, con muchos hermanos”. En su posteo, también se refirió a ella con el apodo cariñoso de “Magno” y compartió su asombro al verla crecer: “Aún me sorprendo, cuando te contemplo en silencio, de tu belleza traída de otras épocas”.

La publicación no se limitó a la nostalgia inicial, sino que profundizó en lo que Magnolia significa para él como padre. Vicuña habló del aprendizaje que le regaló su hija y de la intensidad del amor que siente: “Aún me sorprende que se pueda amar tanto a la vez. Gracias por venir a enseñarme que el amor no tiene límites ni medidas. Gracias por ser risa, por ser canto, por ser lo que quieras ser”.

Entre las fotos compartidas, una de las más comentadas fue la de Magnolia en la playa, con una sonrisa espontánea y natural que generó una ola de mensajes llenos de ternura. Para cerrar, el actor eligió una frase breve pero contundente: “Feliz cumpleaños, Magno”, acompañada de una postal familiar en la que la niña aparece junto a sus hermanos, recordando la dinámica de una familia ensamblada. Vale destacar que Vicuña también es padre de cuatro varones junto a Pampita.

Como era previsible, la publicación se llenó en cuestión de minutos de miles de “me gusta” y comentarios de seguidores que se sumaron a la celebración, enviando sus mejores deseos a Magnolia en su día especial.

Benjamín Vicuña y Magnolia 1

Benjamín Vicuña y Magnolia 2

Benjamín Vicuña y Magnolia 3