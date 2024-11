El tenso ida y vuelta entre Flavio Mendoza y Brian Lanzelotta en el Cantando 2024

"Más allá de cantar bien, porque algunos jurados dicen que es un concurso de canto, que es así, pero hay todo un entorno que se tiene que hacer para que realmente uno vea algo diferente", siguió.

Luego, remarcó: "Me parece que tienen que buscarle la vuelta a la parte creativa, hacer un cambio, hacer algo del vestuario, hacer una puesta diferente".

Ahí, Lanzellota le respondió: "Te quiero preguntar por el vestuario, que es lo que me estás marcando. ¿Un rolinga qué se va a poner? No lo veo de traje a un rolinga, no lo veo con ropa de vestir". "¿Por qué no puede un rolinga usar un smoking?", le preguntó Mendoza.

"No, porque no sería rolinga, Flavio. El rolinga es esto", continuó el participante. "Bueno, el estereotipo de rolinga, hay que buscar una evolución", le marcó el bailarín.

Ahí, Flavio ejemplificó: "Cabaret se ha hecho diferente en millones partes del mundo. Todas son diferentes. Mirá en Alemana, vas a ver que nada que ver con la Cabaret que se hizo acá y nada que ver con la de Estados Unidos".

"Yo estoy acá, yo no estoy en Alemania. Yo me visto acá como se viste un rolinga acá. Los rolingas existen acá o en Inglaterra y es esto. Mick Jagger es esto", le contestó molesto Lanzelotta.

"No entendés lo que te digo, una evolución de un rolinga. Si para hacer de rolinga me voy a poner la remera con la lengua es lo más básico que se puede hacer", cerró Mendoza.

Cantando 2024: qué pareja abandonó el certamen por decisión del público

Anoche en el Cantando 2024 (América) hubo gala de sentencia y dos parejas quedaron mano a mano para definir en el voto telefónico quién abandona el certamen.

En la primera instancia de la gala, las parejas que quedaron sentenciadas fueron Antonio Ríos y Lucía Belén, Josefina Pouso y Facundo Magrané, Camila Lattanzio y Gino Rodríguez, Luisa Albinoni y Adrián Ocampo, y Silvina Escudero y Alito Gallo.

Finalmente el jurado tuvo que salvar a tres parejas y quienes tuvieron una nueva oportunidad de seguir en competencia fueron Silvina Escudero, Luisa Albinoni y Camila Lattanzio.

De esta forma, Antonio Ríos y Josefina Pouso quedaron enfrentados en el teléfono y por falta de tiempo, este martes se conoció el resultado de la votación.

Con el 63.8% de los votos, quedó en competencia el reconocido cantante de cumbia y dio el batacazo eliminando a la periodista. "Muchas gracias a toda mi gente que votó, al jurado, a todos los presentes y que Dios los bendiga a todos. Nunca me faltes", agradeció Antonio.