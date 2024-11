La Bomba Tucumana y Brian Lanzelotta revivieron un fuerte enfrentamiento en el Cantando 2024

En ese mismo instante, desde el streaming, Mariano De La Canal agregó: “Está pelea viene de hace rato, porque Tyago, Brian y La Bomba tuvieron un cruce en el último Bailando. No es de ahora. Hay que ver si está todo bien entre Brian y La Bomba".

“Lo que hice una vez, es que tuve una gentileza con Brian, porque era un colega, y esta es realidad. Lo querían linchar en mi provincia porque había hecho una broma, yo lo entendí y puse la cara por él, lo defendí y eso me unió a él. Un vínculo bonito”, recordó Gladys.

Sin embargo, continuó: “Después un día tuvimos un cruce que la verdad fue violento y bastante feo. Hace ocho años. Todo cambia, todo pasa, las personas cambiamos y evolucionamos, en mi caso, para bien. No sé el si se habrá quedado con esas cosas porque el otro día de la nada votó a Tyago….”

Embed

“Si vamos a contar las cosas, yo tampoco voy a hablar mal, pero vamos a decir las cosas claras. Yo no te había pedido que vos hagas eso y a mí no me echaron de Tucumán. Así y todo se lo agradecí y yo no me burlé de nadie, fue un músico mío. Yo me tuve que comer un garrón, como siempre, que no pasa nada, pero vamos a decir las cosas como son”, contestó Brian.

Luego, aclaró: “El enojo es porque en una pelea que ella tenía con Marcela Baños, a mi me preguntaron a quién prefería y yo dije que tenía que vínculo con Marcela y que a ella la había visto una sola vez que tuvo la atención conmigo”

“De ahí ella llamó en vivo al programa y se enojó conmigo porque dijo que yo era un desagradecido. Fue eso, y después escaló a la violencia, que están los videos, y yo dije acá no retomo ningún vínculo. Con Tyago no tuve un enfrentamiento, viene a colación de que es el hijo de la persona con la que tuve diferencias”, siguió.

Por último, hizo referencia a la votación y explicó: “Todos votaban por estrategia, que no se entendía cuál era, y yo lo voté porque no tenemos vínculo. Entonces yo voy a votar por afinidad, si no hay afinidad, lo voto”.

Operan de urgencia a Gladys La Bomba Tucumana tras atragantarse con un tenedor

Este jueves Gladys La Bomba Tucumana tuvo una impensada complicación durante las grabaciones del Cantando 2024 (América) y luego de ser atendida de urgencia, fue operada en el Sanatorio Güemes.

“Hola amigos. Vengo de la guardia, hoy tuve un accidente y subo esta historia para contarles porque la verdad la pasé re mal, me asusté un montón y es para recomendarles que tengan mucho cuidado con los utensilios de plástico”, contó la cantante en un video.

Acto seguido, detalló lo que ocurrió y explicó: “Hoy estaba en el canal grabando el Cantando y pinché un tomate de una ensalada que nos dan para comer en los cortes, y se ve que sin darme cuenta me tragué un pedazo, que es súper filoso. Tengan cuidado”.

“Intenté de todo para ayudarme a mí misma porque no había nadie cerca. Estaba Lourdes que me ayudó un montón, mi compañera de VAR, mi hijo estaba en el piso. La gente de producción se preocupó y me fui al Güemes donde me esperaban prácticamente por donde entran las ambulancias”, siguió.

En cuanto al procedimiento que realizó en la clínica, detalló: “Me hicieron una tomografía para ver si se veía donde porque me molestaba un montón, me dolía, y después me llevaron para una endoscopia, quise hacerla sin anestesia y no lo toleré. No quería dormirme”.

Finalmente, la cantante aseguró que se encontraba bien y en LAM (América) informaron, tras una comunicación con el hospital, que había sido operada.