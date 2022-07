El tenso primer encuentro de Locho Loccisano y Chanchi Estévez fuera de El hotel de los famosos: "Hasta la renuncia de..."

locho chanchi en el debate del hotel de los famosos Captura.jpg El primer encuentro cara a cara de Locho Loccisano y Chanchi Estévez fuera de El hotel de los famosos se produjo en El debate del reality.

“De mi parte, está todo 10 puntos. Con Locho tuvimos una convivencia difícil, momentos buenísimos, momentos no tan buenos; pero creo que en líneas generales, nunca fui una persona que lo insultó. Es más, hemos tenido charlas muy copadas pero en la convivencia había cosas que no me gustaron, como le habrá pasado a él con cosas mías”, primereó Chanchi Estévez.

Al tiempo que Locho Loccisano también dijo lo suyo. “Yo también la pasé muy mal, es lo que digo siempre. Obvio que es un juego, pero en ese juego la pasé muy mal. No creo que haya habido un abanderado en hacerme sentir así. Entré a un grupo del cual no pude ser parte desde un principio y la verdad es que hasta la renuncia del Chanchi, la pasé muy mal. La verdad es esa”, disparó sereno pero seguro de sus palabras.

chanchi locho empujón captura.jpg Uno de los cruces entre Chanchi Estévez y Locho Loccisano, en el que casi se van a las manos durante El hotel de los famosos (El Trece).

Por último, aclaró “En realidad, desde un poquito ante porque había formado el grupo de Los Sanguinarios con Alex Caniggia y Lissa Vera y me sentí un poco más acompañado, pero sí la pasé muy mal y se vio eso en televisión”.

Embed

El Chanchi Estévez cruzó a Locho Loccisano en El hotel de los famosos: "Si tenés huevos..."

Allá por el mes de mayo a poco de su ingreso, Locho Loccisano sumó otro tenso momento en la convivencia dentro del reality El hotel de los famosos y Chanchi Estévez lo desafió directamente en la cara a la H. El ex futbolista arremetió contra el notero molesto por algunos comentarios que hizo tras la eliminación de Lissa Vera.

“Cuidado con las uñas con la almohada, que las coleccionaba”, le dijo entre risas Locho a Emily, en referencia a la cama que usaba Lissa. “No eran cualquier uña, eran las uñas de Lissa de Bandana. Para mí Bandana de pendeja era todo”, le contestó la influencer. “Igual también debe ser difícil esto de hacer algo tan grande a los 20 años y después que se muera, viste?”, comenta Locho Loccisano.

chanchi locho.jpg Uno de los primeros cruces entre Chanchi Estévez y Locho Loccisano dentro de El hotel de los famosos.

Ahí, Chanchi Estévez se levantó de la cama muy enojado por lo que escuchó: “Locho, ¿no tenés ganas de dormir?, que hablas unas pelotudeces bárbaras”. “Estamos hablando todos igual”, se defiende Locho. “No, vos estás hablando pelotudeces, está mal”, insistió Chanchi. Y lo desafió en la cara: “¿Sabés por qué no fuiste a la H? Porque no me dejaron que te vote. Y si querés, te espero el domingo en la H, si tenés huevos”.

“No sé por qué te enojaste tanto”, le preguntó Locho sorprendido por la reacción del ex futbolista, que le repitió: “Así te digo, si tenés huevos te espero el domingo en la H”.