El tierno homenaje del hijo de Gustavo Conti y Ximena Capristo a Silvina Luna

Silvina Luna con Gustavo COnti Ximena Capristo y Félix 1.jpg

Así lo revelaron Gustavo y Ximena durante una entrevista en Todo pasa, el programa radial que conduce Matías Martin en Radio Urbana, donde cofiaron que Félix les habló del homenaje que pensó para Luna.

“Hasta para nuestro hijo está presente. La otra vez me dice: ‘Mami, ahora cuando haga un gol se lo voy a dedicar a Silvina’”, expresó Capristo emocionada por el tierno gesto de su hijo.

Al mismo tiempo, Conti recordó conmovido que durante los tres meses que Silvina estuvo internada en el Hospital Italiano, el nene preguntaba todos los días por su amiga: "Salía del colegio, se subía al auto y me preguntaba: ‘¿cómo está Silvina?’".

Silvina Luna con Gustavo Conti Ximena Capristo y Félix 2.jpg

Gustavo Conti mostró el reflexivo mensaje de Silvina Luna que había compartido antes de morir

Hace unos se cumplió el primer mes de la muerte de Silvina Luna. Por eso Gustavo Conti compartió recientemente en Instagram una profunda reflexión que había hecho en su momento su amiga en sus historias de la red social.

“La vida no te da las personas que tu quieres. Te da las que necesitas”, decía la frase que había publicado la ex Gran Hermano. Y agregaba: “Unas te ayudarán, otras te lastimarán, te amarán y te harán sufrir. Pero cada una de ellas te llevarán a ser la persona que estás destinada a ser”.

gustavo conti ig.jpg

A principios de septiembre, Conti estuvo en en Cortá por Lozano (Telefe) y había revelado que había tenido señales de la actriz. Había relatado dos situaciones muy particulares: “Subí a la camioneta y había un papelito enroscado tirado en el asiento. Estuve a punto de tirarlo, pero no lo hice y estuvo como una semana ahí. Cuando viene la Negra, le dije ‘ese papel es tuyo’. Y era un papelito que le habían dado a Ximena de lo que hacía ella, de Reiki y eso. No sé cómo apareció eso en mi camioneta. Era como una tarjetita y no entiendo cómo llegó”.

“Y después tuve otra más que fue tremenda, pero es difícil de explicarlo... Escuchando música me apareció un tema muy viejo que habla de... lo asocié todo. Nada, locura mía... Aparte raro con el contexto como fue todo... No sé, tal vez que uno quiere que pasen esas cosas, ¿no?”, había reflexionado Conti.