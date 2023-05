El tierno mensaje de Cande Ruggeri a 4 meses del nacimiento de su hija Vita: "No te imaginas..."

cande ruggeri 1.jpg

"No sabía que se podía amar tanto. Felices 4 meses amor de mi vida gracias por hacernos tan tan felices!!!", indicó movilizada la rubia en una tierna imagen familiar con la bebé y su pareja.

A lo que Nico Maccari comentó el posteo con un emoji de risa y la frase: "¿No es eso lo que me dijiste a mí hace 4 años? Las amo".

Luego, desde sus historias de Instagram, Cande Ruggeri reflejó: "4 meses no puedo creer como pasa el tiempo!!! Te amo y no te imaginas cuánto. Gracias hija. Sos mágica".

El duro momento que le toca vivir a Cande Ruggeri a un mes del nacimiento de su hija: "Me está costando mucho"

Cande Ruggeri comentó a través de un video en Instagram el difícil momento que le tocó atravesar a un mes del nacimiento de su hija Vita.

La modelo contó los motivos de su colapso mental a un mes del nacimiento de su hija Vita y reconoció que le está costando retomar el ritmo habitual de sus actividades previas a la maternidad.

"Día de colapso mental", describió Cale en la serie de historias donde contó lo que le estaba pasando. Y detalló: "Ahora les voy a ser sincera, en este momento estoy bien, pero hoy a la mañana colapsó mamá. Hoy tenía una resonancia magnética por mí coxis, que saben que me lo luxé en el parto y me duele bastante".

"Y me daba mucha cosa por Vita porque tenía que dejarla afuera 20, 30, 40 minutos, lo que durara la resonancia. Y colapsé. Creo que no soy relajada", remarcó la rubia.

Y siguió: "Yo pensé que iba a ser relajada y no. Ahora entiendo tantas cosas que por ahí le critiqué a mi mamá o a las madres, y ahora me está pasando. Prepárense las que van a ser madres porque les va a pasar lo mismo".

"Me está pasando que siento que es muy chiquitita todavía, es muy chiquita porque tiene un mes y días, y no sé cuándo voy a empezar a retomar mi vida. Me está costando mucho", se sinceró Cande Ruggeri.

Y cerró: "Quería contárselos porque del otro lado seguro hay muchas mujeres identificándose con esto. Y no está mal, me parece que cada una tiene que tener sus tiempos y respetarse".